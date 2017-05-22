WHA拒台灣 陳時中：健康殿堂不應以政治為出發點
衛福部長陳時中在日內瓦記者協會召開國際記者會為台灣發聲。（記者呂伊萱攝）
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦22日報導〕世界衛生大會（WHA）今天開幕，台灣今年未獲邀，衛福部長陳時中今早回答國際媒體問題時說，台灣沒有改變兩岸現況，今天在醫療人權殿堂裡，所有事情應以醫療人權為出發點，而不是政治。而世衛組織（WHO）拒絕台灣人與台灣媒體採訪，陳時中強調WHO已經做錯兩件事情：「傷害媒體第四權也傷害台灣健康人權」。
台灣今年未獲邀，台灣人出身的專業人士入場也遇到波折。陳時中在大會開議之前舉辦國際記者會，強調台灣此次雖沒有拿到邀請函，但要來「交朋友」，為未來做準備，希望「展開雙手為世界盡責」，也盼望世界接納我們。陳時中重申，台灣有很多可貴的經驗可以和世界分享，也樂於這樣做，今天除政府部門外，民間團體包括台灣聯合國協進會、台灣醫界聯盟、台灣醫學生聯合會與多位僑民，大家都站在一起發聲，他覺得意義非凡。
陳時中也對於大會表達意見，他強調台灣想看到在WHA的健康殿堂上，除了政治，大家在討論或辯論的時候，是用什麼角度為出發點？他更質問，究竟對WHO而言，「健康人權是不是真正的普世價值？」
WHA這次也拒絕發給台灣媒體採訪證，外交人員斡旋多時仍無法獲得。媒體詢問陳時中對此的看法？陳時中回答時強調WHO已經做錯兩件事情：「傷害媒體第四權也傷害台灣健康人權」。《美聯社》記者提問時則提到兩岸問題，中國表示因為蔡總統的政策，因為民進黨政府不尊重過去兩岸特殊的安排與關係，所以導致今天的後果？
陳時中回答表示，蔡總統對兩岸政策昭示「新情勢、新問卷與新模式」，台灣「對現況沒有做任何的改變」。而陳時中也說，台灣對這樣的訊息「也覺得非常失望」。陳時中無奈地說，今天在醫療人權殿堂裡，所有事情應以醫療人權為出發點，而不是以政治為出發點。
陳時中也說目前沒有計畫與中國WHA代表李斌會面，但他強調若有機會，「都不會拒絕伸出友誼的手」，也不會拒絕會面。
此國際記者會在日內瓦記者協會舉辦，日內瓦記者協會原預定直播此場活動，但在活動開始前半小時直播的youtube頻道卻無預警遭到干擾斷線，無法直播，在場人士推測可能遭到駭客攻擊。據了解日內瓦記者協會過去辦理直播從未遇到這個問題，活動結束後該帳號使用恢復正常。
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