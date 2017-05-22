丁守中表態挑戰柯P 鄉民狂酸：先贏勝文好嗎？

國民黨前立委丁守中今日接受電台訪問時表態會投入2018台北市長選戰。（資料照，記者林正堃攝）

2017-05-22 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席由前副總統吳敦義接任，當外界都在好奇國民黨對2018大選的策略時，國民黨前立委丁守中今日接受電台訪問時指出，他一定會投入2018台北市長選戰，不過PTT鄉民們看到丁守中的說詞，諷刺地說：「先贏過勝文再說啦～」

丁守中說，選台北市長是他的人生志業，不過面對台北市長可能有現任新北市長朱立倫、花蓮縣長傅崐萁前來參選，丁直言：「我不怕競爭，因為我準備最久、最有決心。」並指出，國民黨有更多人出來是好事，但一定要有「公平的初選制度」。丁守中也點名柯文哲：「大選開打我有信心打贏他。」

不過，丁守中的願景不被PTT鄉民看好，紛紛諷刺地說：「連勝文都贏不了，想贏柯P？笑死我喔。」、「你把勝文放在哪？」、「先贏阿文好嗎？」、「你先贏過勝文再說啦。」甚至有鄉民酸度破表，直言：「可是守中你連單挑吳思瑤都輸了...」、「你要出來選～不是你說的算。」、「你跟郝大兵都該去選里長..還在想市長喔XD」

而鄉民所提及的是丁守中在2014年國民黨台北市長黨內初選時，以35.018%的總支持率敗給連勝文的48.19%，無緣代表國民黨競選台北市長。