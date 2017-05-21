陳水扁出席餐會「未依核准內容」 中監另案處理

陳水扁出席凱達格蘭基金會募款餐會，中監對於「未依核准內容」部分，將另案處理。（記者簡榮豐攝）

2017-05-21 20:36

〔記者許國楨／台中報導〕繼參加519凱達格蘭基金會舉辦的募款餐會後，前總統陳水扁日前再申請到台南參加前國策顧問蔡有全追思禮拜活動，台中監獄認為對醫療無助益除駁回申請，也對於陳前總統未依核准內容出席519餐會一事，表示將另案處理。

陳水扁本月19日參加凱達格蘭基金舉辦的募款餐會提出「凱達格蘭基金會餐會社區職能治療」活動申請，台中監獄雖同意參加，但也提出不進入活動會場、不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪等5不原則。

但當天晚上，陳水扁一抵達活動地點台北典華飯店，直接進入活動場地在主桌就坐，現場還播放事先預錄好的影片，此舉隨即引起外界踩到甚至逾越紅線的質疑，對此台中監獄表示，針對當晚的募款餐會，獄方當時有派專人在現場收集相關資料、事證，是否有違反參加規定，將審慎查證認定。

只是期間陳水扁於日前再度向中監申請22日前往台南參加前國策顧問蔡有全追思禮拜活動，台中監獄審查後於20日回文表示，參加此追思禮拜對醫療無助益，且已超出治療的必要範圍，因此不准參加還附帶說明，未依核准函內容參加凱達格蘭基金會募款餐會一事，將會另案處理。

中監同時強調，要陳水扁確實遵守他所簽具保證書的應行注意事項及保外醫治受刑人管理規則，勿踰越相關規定，以免自誤。