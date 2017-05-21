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擴展國際空間 葉望輝：台灣不應限於聯合國與世衛組織

葉望輝表示，台灣尋求國際空間不應僅限於聯合國與世衛組織（WHO）。（記者廖振輝攝）

2017-05-21  12:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕世界台灣人大會今天邀請美國愛達荷州共和黨主席、美國前副總統錢尼的國家安全顧問葉望輝以「川普總統執政下台美關係展望」為題發表演說。葉望輝表示，台灣尋求國際空間不應僅限於聯合國與世衛組織（WHO）。

葉望輝指出，台灣和美國在海上航行自由、經濟安全和資訊安全有共同國家利益；在美國總統川普強調美國優先情況下，川普將重新考慮美國和盟邦關係的定位，與川普政府互動每一次都是「談判」，且之後可能會繼續改善、修正談判結果。川普喜歡讓對手感到不安，讓對手無法預測他的下一步。

葉望輝說，當前台美關係有三大機會，分別是貿易、國防和國際空間。在台美貿易方面，台灣有機會和美國談判一個全新的貿易關係，台灣政府應要想好，希望台美貿易關係有什麼樣的改變、願意投入多少政治資本。

此外，葉望輝認為，在川普新的亞太政策背景下，台灣可以思考投入多少資金於建立獨立的國防能力。而台灣尋求國際空間不應僅在聯合國與世衛組織，建議台灣可以與美國各獨立的州建立關係，也可與政治領袖人物等展開溝通。

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  • 葉望輝（右）、長島昭久（左）與前駐日代表羅福全（中）握手致意。（記者廖振輝攝）

    葉望輝（右）、長島昭久（左）與前駐日代表羅福全（中）握手致意。（記者廖振輝攝）

  • 世界台灣人大會與台灣國家聯盟舉行海內外台灣國是會議，總統府資政姚嘉文（左二）、前美國副總統錢尼的國安顧問葉望輝（右二）、日本眾議員長島昭久（左一）等人出席，並在開場一起合唱歌曲「台灣翠青」。（記者廖振輝攝）

    世界台灣人大會與台灣國家聯盟舉行海內外台灣國是會議，總統府資政姚嘉文（左二）、前美國副總統錢尼的國安顧問葉望輝（右二）、日本眾議員長島昭久（左一）等人出席，並在開場一起合唱歌曲「台灣翠青」。（記者廖振輝攝）

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