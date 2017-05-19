出席餐會中監提「五不」 陳水扁：有那麼嚴重嗎！

前總統陳水扁（右）今晚出席凱達格蘭基金會12週年感恩募款餐會，他舉杯向主桌貴賓敬酒。（記者陳鈺馥攝）

2017-05-19 21:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統陳水扁今晚出席凱達格蘭基金會12週年感恩募款餐會，現場席開200桌，湧進上千名支持者，陳水扁在群眾歡呼中進入典華飯店會場，隨即在主桌用餐，僅以錄影播出方式發表談話，對於台中監獄提出「五不」要求，他錄影帶中回應「有那麼嚴重嗎」，也以不停抖動的手向主桌貴賓敬酒。

前副總統呂秀蓮、台北市長柯文哲、前行政院長游錫堃、張俊雄、前總統府資政彭明敏、吳澧培，以及前外交部長陳唐山等人皆出席餐會。

陳水扁在錄影影像中表示，他要向死忠兼換帖的朋友深深一鞠躬，感謝大家出錢出力，才會有今天的餐會。

陳水扁接著說，聽到說要把他抓回去的話，讓他感到焦慮，去年在台南還可以說話，今年不准他講話，台中監獄卻認為今日餐會是政治活動，但去年卻說餐會不是政治活動，「難道讓我說話，咱ㄟ政府就會倒！」

陳水扁以國台語強調「有那麼嚴重嗎？」他接著說，感謝台灣人民，用愛與民主選票締造台灣歷史，「人民最大、人民萬歲」，沒有偉大總統、偉大政府，只有偉大的人民，今日多數有可能明日就是少數，今日執政人民也可以讓你明天在野。

陳水扁指出，他要感謝軍公教，軍公教是國家社會安定力量，是軍公教不是敵人，自己執政8年有一點成績，絕對是軍公教的功勞，把軍公教汙名化及無情對立是不智的。

陳水扁最後感謝「阿扁們」，他指出，「阿扁們」是讓他能走到今天的最大動力，有「阿扁們」的鼓勵支持，賜給他最高智慧和無比勇氣，「阿扁們」都是台灣之子，只要腳步踏穩就不會被看輕，「阿扁們我永遠愛你們！」