中監禁止上台演講 阿扁打算改「開直播」互動

2017-05-19 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕凱達格蘭餐會將在晚五登場，台中監獄已同意正處保外就醫的前總統陳水扁北上出席，但須遵守不進入會場、不上台、不演講等原則。現在阿扁有意改採直播方式和與會者進行互動。

綜合報導指出，阿扁創辦的凱達格蘭基金會將在今晚舉辦12週年感恩募款餐會。中監雖同意阿扁北上出席餐會，但須以不進入會場、不上台、不演講、不談政治、不接受媒體訪問等「五不」為前提。民進黨立委蔡易餘表示，阿扁將會用直播方式向與會者致意。

蔡易餘對於中監的「五不」規定表示遺憾，他認為凱達格蘭基金會具公益性質，而且政治性不高，但中監仍不讓陳水扁到現場致意。但如果阿扁是改用直播方式出席餐會，既符合中監規定，也可以讓陳水扁公開表達感謝之意。

不過阿扁想直播的舉動也引來中監注意，並再次提醒不要觸紅線，如果情節嚴重將會撤銷保外就醫。