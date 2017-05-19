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小英執政滿週年 花媽說改革比革命更困難
2017-05-19 13:49
蔡英文執政滿週年，花媽表示「改革比革命更困難」。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統蔡英文執政滿週年，高雄市長陳菊有感而發的說：「改革比革命更困難」。
高雄市議員邱俊憲今天在議會總質詢時，強調前瞻計畫涵蓋多項大高雄基礎建設，地方民意代表極力爭取預算，希望能儘速建設高雄，卻遭惡意阻擋，甚至有「南部不須軌道建設」言論，撕裂台灣人民情感，致使部分民眾對捷運黃線運量及財務產生疑慮。
陳菊回答時，有感而發的說：「改革比革命更困難」，蔡英文總統就任一週年，勇敢面對許多困難與問題，這些問題現在不解決，未來將會面臨更多挑戰，她支持蔡總統，也為蔡總統加油。
陳菊強調，捷運黃線經過高雄市人口稠密地區，涵蓋116萬人口，中央負擔1734億元，高雄需承擔700億元自籌款，高雄有自籌性財源的「資源」，包括捷運沿線的土地開發、增額容積等，財務都經審慎規劃評估過。
陳菊說：「不能接受任何唱衰高雄的言論」，高雄有能力承擔軌道建設，期盼議會不分黨派支持高雄、支持中央投資高雄的未來。
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