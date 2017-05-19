| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 政治

小英執政滿週年 花媽說改革比革命更困難

蔡英文執政滿週年，花媽表示「改革比革命更困難」。（記者葛祐豪攝）

2017-05-19  13:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統蔡英文執政滿週年，高雄市長陳菊有感而發的說：「改革比革命更困難」。

高雄市議員邱俊憲今天在議會總質詢時，強調前瞻計畫涵蓋多項大高雄基礎建設，地方民意代表極力爭取預算，希望能儘速建設高雄，卻遭惡意阻擋，甚至有「南部不須軌道建設」言論，撕裂台灣人民情感，致使部分民眾對捷運黃線運量及財務產生疑慮。

陳菊回答時，有感而發的說：「改革比革命更困難」，蔡英文總統就任一週年，勇敢面對許多困難與問題，這些問題現在不解決，未來將會面臨更多挑戰，她支持蔡總統，也為蔡總統加油。

陳菊強調，捷運黃線經過高雄市人口稠密地區，涵蓋116萬人口，中央負擔1734億元，高雄需承擔700億元自籌款，高雄有自籌性財源的「資源」，包括捷運沿線的土地開發、增額容積等，財務都經審慎規劃評估過。

陳菊說：「不能接受任何唱衰高雄的言論」，高雄有能力承擔軌道建設，期盼議會不分黨派支持高雄、支持中央投資高雄的未來。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蔡英文 蔡英文就職週年 陳菊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：小英執政滿週年 花媽說改革比革命更困難


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.