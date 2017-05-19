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國民黨：要求日產作為賠償 國民黨非單一個案

2017-05-19  12:05

〔記者施曉光／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會最近多次對外釋放訊息，將對國民黨已經處分的財產進行追徵，國民黨行管會主委邱大展今日上午在律師陪同下召開記者會強調，國民黨許多黨產來自戰爭損失賠償，黨產會不應草率認定，追徵價金，他並舉出實例，包括河北省執行委員會、上海法學院、太原文學院、私立中華工商學院等，在抗戰結束後，各地都要求以日產作為賠償，國民黨絕非單一個案。

邱大展指出，當年訓政時期的法令，政府決定或國防軍事最高委員會決議具有法律效力，黨產會應該謹慎查察，因為這是憲政問題，目前大法官並未針對訓政時期的政府作為或相關法令做出無效裁示，黨產會對外說法卻不承認訓政時期政府的法令與做法，他呼籲黨產會能就文件調查清楚，讓事情真相浮現，若匆促草率地做出行政處份，如此濫權是國家社會的悲哀。

邱大展強調，當年政府確實有將部分財產轉帳給國民黨，而轉帳在當時是通例，他並質疑黨產會對於國民黨在聽證會上提出的意見，完全不採納，聽證會根本是玩假的，呼籲黨產會委員不要為了替政治服務，甘願淪為橡皮圖章、自甘墮落。

律師張少騰表示，訓政時期法律在中華民國36年12月25日行憲後，絕對非當然無效，相關法令一直適用至今，大法官也曾作出解釋，原則上都有效，只有例外時無效，黨產會對國民黨的陳述，不反駁、不討論，也不徵詢法律專家的意見，就直接認定在憲政時期所有東西無效，黨產會明顯違法。

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  • 國民黨行管會主委邱大展表示，抗戰結束後，各地都要求以日產作為賠償，國民黨絕非單一個案。（資料照，記者林良昇攝）

    國民黨行管會主委邱大展表示，抗戰結束後，各地都要求以日產作為賠償，國民黨絕非單一個案。（資料照，記者林良昇攝）

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