李明哲妻李凈瑜在美國會作證

2017-05-19 06:11

【駐美特派員曹郁芬／華府十八日報導】台灣人權工作者李明哲的妻子李凈瑜今天下午在美國眾院作證時表示，她是在別無選擇的情況下來美求助，請美國政府向中國施壓以承認廣東地方政府對李明哲的拘押是非法的，盡速釋放李明哲。

李凈瑜與中國維權律師唐荊陵的妻子汪艷芳、江天勇的妻子金變玲，以及謝陽的妻子陳桂秋今天出席眾院「非洲、全球衛生、人權與國際組織」委員會的聽證會，呼籲美國救援她們被失蹤或被捕的丈夫。聽證會由史密斯與卡斯楚議員主持，中國維權律師的妻子都指控中國政府對她們的丈夫強迫灌藥並施加酷刑。

李凈瑜由台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏陪同來美，施明德女兒施蜜娜擔任翻譯，台北駐美代表處、台灣人公共事務會以及民進黨駐美代處都派人到場。李凈瑜在會中表示，李明哲事件可能是未來所有非政府組織工作人員進入中國會面臨的威脅，希望美國能嚴重關切。

她表示，李明哲失蹤後，代表中國國台辦的中間人李俊明告知他丈夫在中國被拘押，並警告她保持沈默，不要去北京，因為廣州政府要藉此案執行新的外國非政府組織的管理法，若她去北京，廣東地方政府會公佈一個李明哲認罪的錄影帶。

李凈瑜說，她拒絕妥協，中國政府因此取消她的台胞證。她的丈夫如果因為散播民主價值且援助政治犯家屬而被中國視為國安威脅，她相信會強化台灣人民不願被中國吞併的意志。

她說，是在別無選擇的情況下來到美國求助。美國國會通過的台灣關係法明確承諾要保存並改善台灣人民的人權。因此，她今天請求美國依台灣關係法幫助她的丈夫。

協助李凈瑜安排美國行程的人權工作者傅希秋牧師在受訪時表示，最近一、兩年中國整體的宗教、人權和法治都極度惡化，709律師被大規模抓捕並牽連家屬，李明哲的失蹤也與這個氛圍有關。李明哲失蹤了兩個月，不僅違反聯合國規定，對台海關係也是沈重的打擊。

傅希秋說，在台灣政府本身救援不力的情況下，李凈瑜只好尋求國際救援。他和李凈瑜等受害家屬十七日與國務院主管東亞事務的代理副助卿史東還有主管民主、人權與勞工事務的代理助卿班奈特會面，他們都承諾美國政府會採取具體行動。傅希秋作證時呼籲川普總統接見這些受害家屬，在訪問中國時當面向中國領導人習近平提出關切。