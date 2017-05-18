中壢車站挨批「全台最爛」 立委要台鐵改善

2017-05-18 20:40

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵旅客心中「最爛車站」在哪裡？桃園市中壢火車站因為公廁環境髒亂，建築老舊，屢被網路PTT票選為環境最髒亂火車站，市籍立委陳學聖、呂玉玲、吳志揚今天邀請交通部、台鐵管理局官員到場會勘，希望擺脫「惡名」；台鐵允諾擬短、中長期改善計畫。

陳學聖表示，中壢車站於民國60年啟用，迄今已46年，目前每天進出旅客人數超過5萬7千人次，旅客流量高居全台第3，但車站公廁髒亂不堪，讓中壢人長期承受此臭名。

陳學聖說，中壢車站的公廁間數少，前站女廁8間、男廁3間，後站女廁2間、男廁1間，男用小便斗各是8個和1個，由於廁所使用頻繁、量大，每天不僅尿液四流、易卡尿垢，來不及打掃就又臭了，易造成馬桶、小便斗阻塞，另有月台遮雨棚不夠長（8至12節車廂後旅客易被雨淋濕 ）、入門階梯磁磚破損、站體老舊、大廳易漏水等問題很多。

吳志揚稍早在立法院質詢要求交通部次長王國材承諾立刻改善中壢車站廁所，他說，中壢車站的旅客運量為全台第3，尚無法超越第1名台北車站和第2名桃園車站，但是比醜這一項，中壢車站卻是穩坐冠軍寶座，被網友評為髒、醜、臭集於一身。

吳志揚也說，身為桃園人，他看到這樣的票選結果心裡五味雜陳，地方好不容易期待中壢車站可以配合機場捷運進行改建，不過改建計畫至今卻因鐵路高架化、地下化的政策大轉彎，導致這個關係中壢地區的重大建設一再延宕。

對此，王國材承諾先行改善，台鐵局運務處副處長彭坤炎也回應，將分短、中長期的計畫改善，包含漏水、雨棚破舊，以及廁所小便斗、通風、排水系統優先改善，另於24日再度會勘，研議編列預算辦理公廁的擴建。

包括市議會議長邱奕勝和車站在地健行、德義、正義、中榮、中建等里里長也到場表達關切，希望能早日看到改善的成果。