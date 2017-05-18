中壢車站挨批「全台最爛」 立委要台鐵改善
〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵旅客心中「最爛車站」在哪裡？桃園市中壢火車站因為公廁環境髒亂，建築老舊，屢被網路PTT票選為環境最髒亂火車站，市籍立委陳學聖、呂玉玲、吳志揚今天邀請交通部、台鐵管理局官員到場會勘，希望擺脫「惡名」；台鐵允諾擬短、中長期改善計畫。
陳學聖表示，中壢車站於民國60年啟用，迄今已46年，目前每天進出旅客人數超過5萬7千人次，旅客流量高居全台第3，但車站公廁髒亂不堪，讓中壢人長期承受此臭名。
陳學聖說，中壢車站的公廁間數少，前站女廁8間、男廁3間，後站女廁2間、男廁1間，男用小便斗各是8個和1個，由於廁所使用頻繁、量大，每天不僅尿液四流、易卡尿垢，來不及打掃就又臭了，易造成馬桶、小便斗阻塞，另有月台遮雨棚不夠長（8至12節車廂後旅客易被雨淋濕 ）、入門階梯磁磚破損、站體老舊、大廳易漏水等問題很多。
吳志揚稍早在立法院質詢要求交通部次長王國材承諾立刻改善中壢車站廁所，他說，中壢車站的旅客運量為全台第3，尚無法超越第1名台北車站和第2名桃園車站，但是比醜這一項，中壢車站卻是穩坐冠軍寶座，被網友評為髒、醜、臭集於一身。
吳志揚也說，身為桃園人，他看到這樣的票選結果心裡五味雜陳，地方好不容易期待中壢車站可以配合機場捷運進行改建，不過改建計畫至今卻因鐵路高架化、地下化的政策大轉彎，導致這個關係中壢地區的重大建設一再延宕。
對此，王國材承諾先行改善，台鐵局運務處副處長彭坤炎也回應，將分短、中長期的計畫改善，包含漏水、雨棚破舊，以及廁所小便斗、通風、排水系統優先改善，另於24日再度會勘，研議編列預算辦理公廁的擴建。
包括市議會議長邱奕勝和車站在地健行、德義、正義、中榮、中建等里里長也到場表達關切，希望能早日看到改善的成果。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 吳釗燮接總統府秘書長 嚴德發接國安會秘書長
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 立院明將續空轉 廖國棟：用杯葛讓民進黨反省檢討
- 力拚前瞻與年改過關 立院擬加開3次臨時會
- 彰化縣長之爭提前開打？ 綠營力挺前瞻 砲打藍委
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 直擊！虛弱發抖靠人攙扶 謝金燕桃機現身赴美
- 空襲警報！萬安40號演習登場 人車燈火管制
- 真子公主婚後將失去皇族身分 日君主政體恐面臨繼承危機
- 補教師上吊 錄影給前妻：對不起…
- 帝舵巴塞爾新品 迷彩隨附
- 歷時8年拍攝 台中國家歌劇院紀錄片28日首播
- 出國領出席費？4議員︰非詐領已退回
- 野餐食光 小物酌小酒
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 併購效應發威 矽力Q2看俏
- 106年國中會考明天下午開放看考場
- 1份導覽折頁成本68元 議員批納稅錢亂花
- 玉山杜鵑花季 含苞待放花況可期
- 機場捷運通車第一次！ 萬安演習過程平順
- 豬哥亮大腸癌病逝 小炳想念大炳悲從中來
- 水果5寶入菜 台南山上創意料理展現在地特色
- 第一名不是帥、有錢 女生心中理想男性大公開
- 靈堂內幕》憂3億賭債債主暴衝上門 地方暗樁鎮守豬哥亮靈堂
- 香草紅藜包入肉粽 美味健康過端午
- 上半年(Android機王)大戰 全員到齊 Sony XZ Premium台灣全球首發 明午預購 開價2.49萬元
- 小學生造句懷念豬哥亮 網友：他在天上會感動到哭...
- 女歌手入圍金曲敲開心 卻忙著幹這檔事
- 警民合作攔阻詐騙案件 獲李進勇表揚
- 54款除濕機恐引發自燃 經濟部標檢局籲停用
- 搶攻智慧家庭市場 聯發科推出新款系統單晶片
- 中壢普忠路路平 民眾有感稱讚
- 資深男星爆拍戲潛規則 「別和女明星靠太近」
- 川普政治風暴延燒 開發金：美債可作為市場信心指標
- 張菲邢峰送好友 3巨頭留遺憾
- 彭淮南卸任前最後任務 從美匯率操縱觀察名單除名
- 文化新地標！ AIT現址將蓋台北音樂與圖書中心
- 國中會考 中投區明下午開放看考場
- 補教師帶少女開房間 花錢解決獲緩刑
- FBI查弗林 川普曾要柯米放手
- 左中右聯合執政 法內閣男女各半
- 如何面對兒童性騷擾 人本和世新合辦工作坊
- 川普「通俄門」重創美股 歐股今開盤再下跌
- 自由廣場》三級機關首長政治任命 弊大於利
標題：中壢車站挨批「全台最爛」 立委要台鐵改善
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email