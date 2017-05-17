正毅兄弟台中合體相挺 洪秀柱主張兩岸分治
〔記者蘇金鳳／台中報導〕中國國民黨黨主席候選人洪秀柱今日到台中市參加挺柱晚會表示，她對兩岸立場的態度是，兩岸要坐下來談，要讓中國知道，台灣不會搞台獨、不會搞分裂，但是「你管你的，我管我的」，台灣希望是「分治」，國民黨要替台灣想一條路。
洪秀柱陣營今天在大鵬新村廣場舉行挺柱晚會，前立委蔡正元及邱毅都到場表示支持，整個大鵬新村廣場被擠的滿滿的，而且支持群眾相當熱情，讓洪秀柱很開心，支持都呼喊要支持洪秀柱，不走回頭路。
洪秀柱指出，中國是世界第二大經濟體，透過一帶一路走向世界高峰，台灣卻吵一例一休，台灣社會每天都在吵鬧，民進黨把台灣搞成什麼樣子，別人在起飛，台灣卻在倒退。
但她認為，國民黨也要檢討，要痛定思痛，國民黨曾被號稱是世界最有錢政黨，但有錢卻失去人心，國民黨應該要想如何站起來，如何浴火重生。
洪秀柱表示，國民黨對台灣土地有如此貢獻，但「愛台灣」三字卻成為民維黨專利，國民黨就是賣台，因為國民黨只會默默做，都沒有講過去光榮的歷史。因此她要努力宣揚國民黨的理念，她要進行論述，要讓年輕人知道國民黨對這塊土地的貢獻及理念。
洪秀柱表示，目前兩岸現況，台獨是不可行，而中華民國的憲法就是兩岸要統一，但不是現在統一，在中國的台商也不想被統一，但她認為兩岸要坐下來談，要讓對岸知道的善意，台灣不會搞台獨及分裂，但是兩岸互不相管，台灣希望的是分治。
洪秀柱表示，她要宣揚國民黨過去建黨的理念，也要栽培年輕人，要贏回台灣老百姓對國民黨的信心。
蔡正元及邱毅表示，洪秀柱是在國民黨最艱苦的時候挺身參選總統及賣房子幫助國民黨財務，才是最有資格當國民黨黨主席的人。
邱毅表示，民進黨最怕的人是洪秀柱，因為洪秀柱當仁不讓，有魄力，沒有弱點，最敢跟民進黨挺身一搏。
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