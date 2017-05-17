台日關係協會更名揭牌 中國外交部跳腳開罵

「亞東關係協會」17日正式更名為「台灣日本關係協會」，辦公室門口掛上新的銜牌。（記者廖振輝攝）

2017-05-17 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕我國對日窗口「亞東關係協會」，今起正名為「台灣日本關係協會」（Taiwan-Japan Relations Association），並舉行更名揭牌儀式，中國外交部對此表達強烈不滿，怒指台日兩國企圖提升彼此的實質關係。

綜合中國媒體報導，中國外交部下午舉行例行記者會，發言人華春瑩被媒體問到關於「台灣日本關係協會」更名與揭牌的相關問題時表示，中國政府堅決反對建交國與台灣保持「任何形式的官方關係」；華春瑩痛批：「日本政府與台灣合謀將台灣對日交流窗口『亞東關係協會』更名為『台灣日本關係協會』，企圖提升日台實質關係，中方對此表示強烈的不滿。」

華春瑩揚言：「任何企圖製造『兩個中國』或者『一中一台』的圖謀，都是註定不會得逞的。」華春瑩也同時警告日本說：「堅持『一個中國』原則，採取實際行動，糾正錯誤的做法，不向台灣當局和國際社會發出錯誤的信號，不要給中日關係製造新的干擾。」

台灣與日本在1972年斷交後，日本設立日本公益財團法人「交流協會」作為對台窗口，台灣則設立「亞東關係協會」，繼續維持雙邊經貿、文化交流、技術合作等實務關係。

交協今年1月正式更名為「日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association），被視為是日台斷交後最大突破；我方也正式正名為「台灣日本關係協會」（Taiwan-Japan Relations Association），今舉行更名揭牌儀式，外交部長李大維在揭牌儀式上表示，此次更名不但有助外界了解實質工作內涵，也印證台灣日本關係的持續正向發展。