歡迎監督願意討論 蔡英文呼籲：但不是拖延阻擋
2017-05-17 16:26
〔即時新聞／綜合報導〕今（17）日民進黨團總召柯建銘於民進黨中常會中，以「執政週年立法院通過之重大法案及影響」為題進行專案報告。民進黨主席蔡英文表示，感謝黨團的努力，民進黨歡迎監督、願意討論，但討論不是拖延，監督也不是阻擋。
蔡英文表示，感謝立法院黨團推動了許多重要法案的修正，如住宅法使社會住宅政策能向前推進，電業法修正也為綠能發展開啟新機會。蔡英文也對這一年來做出回過與檢討，表示這一年所有人都感受到執政的責任與壓力，國際社會正在變化，國家內部人民急切冀望改革，而改革工作經緯萬端，必須穩扎穩打才能實現。
蔡英文強調，身為執政黨要負起改革的完全責任，「我們歡迎監督、我們願意討論，但討論不是拖延，監督也不是阻擋」，呼籲在野黨建設不分藍綠，必須停止惡鬥、放下成見，團結才能使國家前進。
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