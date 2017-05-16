哀傷的數字 南市車禍死亡人數首度居全國第1
〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議員陳怡珍今天質詢指出，南市105年車禍死亡人數首度超越高雄，成為全國第1名，全年因車禍死亡人數高達177人，她建議市府檢討事因加強宣導改善之外，也提醒市警局設置固定式交通違規照相的目的是為了提醒民眾注意交通安全、遵守交通規則，並減少事故發生，而非刻意搶民眾荷包，希望106年南市車禍死亡人數不再是「傷心第1名」。
警察局長黃宗仁強調，「生命無價，開罰不是目的，我們也是不喜歡開單」，雖然105年車禍死亡人數攀升到177人，但因車禍傷亡人數全年已下降3千多人，未來會持續努力。
市長賴清德也表示，市府每每邀集相關局處與專家學者召開道安會報，並至現場勘查，針對死亡車禍的原因、路段、時段進行評估研究，多以個人違規因素居多，除了持續努力改善危險路段，提高見警率，並會加強宣導市民交通安全教育。
交通局長林炎成指出，永康區中華路等危險路段都屬於複雜型多向路口，加上上下班尖峰段車流量大，易造成車禍事故，市府不斷經由號誌與地面標線改善，未來也會朝教育用路人正確交通安全觀念來努力。
陳怡珍指出，車禍肇事原因前3名為未注意車前狀態有62件、未依規定讓車有34件、違反號誌管制或指揮有15件，不論是南市警察局提供資料或是交通部運研所發布的10大危險路段，都顯示永康區中華路與中山南路連續104年與105年度蟬聯易肇事路段前2名，但依據交通部運研同期公布的改善經費，南市編列高達196萬5030元，身為6都第一，防止危險路段車禍下降，效果很有限，必須持續改善。
陳怡珍表示，105年固定式交通違規照相共開出35283張罰單，其中超速第1名的站點為善化區臺1線310.6公里處，光1個站點就開出6341張，佔近全部2成，以汽車超速最低1600元計算，國庫至少1000萬元進帳。
而闖紅燈第1名的站點為北區中華北路北安橋下，開出3257張罰單，佔近全部1成，以機車闖紅燈1800元估算，罰款金額至少600萬元。
再加上善化區臺1線310.6公里處超速照相無預警於去年12月21日由南下轉北上，許多用路人不察，荷包大失血，光是今年1至4月就已開出3471張紅單，超過去年數量的一半。
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