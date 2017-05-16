台南民代提案 設置常態性「防狼師投訴通報專線」

2017-05-16 12:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議員陳怡珍與林志聰今日在議會聯合質詢指出，「台南的女兒」林奕含自殺身亡，大家都非常難過與不捨，如何預防不再有下一個房思琪，是林醫師和夫人沉痛的呼籲，這件事應該由中央與地方共同努力來做。2位議員也同時現場提案，要求市府建立跨局處室「防狼師投訴通報專線」，以設置常態性專線形式，讓狼師無所遁形。

教育局長陳修平與社會局長劉淑惠答詢表示，目前已有全國113性侵害及家暴通報專線，市府也提供社會局專線06-2988995，假日期間亦可撥打社工專線0932-846218通報。陳怡珍則要求，市府務必針對「防狼師性侵」特殊狀況設置常態性專線，並使用好記好用的諧音，才有辦法適時接收受害人呼救的訊息。

陳怡珍表示，南市教育局於5月8日突襲檢查4家補習班，結果4家補習班完全沒有教師名冊與良民證資料，可說違規率是百分之百。

她表示，市府要求所有補習班教師採用實名制，並限於5月26日前將資料送交教育局，但教育局僅2位稽查人員，未來平日如何應付全市1539家補習班業者？即便1年以稽查2百多家計算，也須要7年才能完成，雖然為因應短時間人力需求，教育局已協調退休校長、現職校長投入，再加上市警局65名警力，但未來仍需建立常態性稽查機制，補足相關人力，以杜絕業者的僥倖心態。

他們也表示，立法院目前由陳亭妃、何欣純等委員提案加強補習班教師管理，針對性別平等教育法提出修正，但除了中央修法之外，地方應加快腳步，執行監督補習班機制，做到同步稽查、同步輔導、同步要求，並學習台北市教育局可與社會局、警察局跨局處共同合作，即時取得涉及性騷擾、性侵害等加害人名單，建立完整嚴密的安全防護網。