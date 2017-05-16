有活力、有力量... 小英大讚高雄

小英總統今出席全球僑務會議時大力稱讚高雄的發展。（記者王榮祥攝）

2017-05-16 10:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今天在全球僑務會議上，稱許高雄是全台地方治理最好、最具活力、且正在快速轉型的城市，她並形容最有活力的高雄、也是市長陳菊的高雄，鼓勵與會人士可抽空到處走走，看看高雄發展、高雄的建設、在地風情與熱情。

小英進一步指出，高雄除了有活力、也很有力量，這裡共有14席立委，包括民進黨與國民黨、分區與不分區等，是立院來自地方最大的一群立委團隊，有強大立委團隊支持，相信高雄建設會越來越快速。

她也在談到新南向時，再次點名高雄是全台灣重要海港與新南向關鍵門戶，並宣示台灣正以此具體方式、積極參與區域繁榮與發展。

今天因為有高雄議會市政總質詢，市長陳菊無法與會，委請副市長史哲代表，高雄立委則有陳其邁、劉世芳、李昆澤、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺服務處主任等人出席，屏東立委鍾佳濱也專程到場致意。