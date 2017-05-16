| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 政治

有活力、有力量... 小英大讚高雄

小英總統今出席全球僑務會議時大力稱讚高雄的發展。（記者王榮祥攝）

2017-05-16  10:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今天在全球僑務會議上，稱許高雄是全台地方治理最好、最具活力、且正在快速轉型的城市，她並形容最有活力的高雄、也是市長陳菊的高雄，鼓勵與會人士可抽空到處走走，看看高雄發展、高雄的建設、在地風情與熱情。

小英進一步指出，高雄除了有活力、也很有力量，這裡共有14席立委，包括民進黨與國民黨、分區與不分區等，是立院來自地方最大的一群立委團隊，有強大立委團隊支持，相信高雄建設會越來越快速。

她也在談到新南向時，再次點名高雄是全台灣重要海港與新南向關鍵門戶，並宣示台灣正以此具體方式、積極參與區域繁榮與發展。

今天因為有高雄議會市政總質詢，市長陳菊無法與會，委請副市長史哲代表，高雄立委則有陳其邁、劉世芳、李昆澤、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺服務處主任等人出席，屏東立委鍾佳濱也專程到場致意。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全球僑務會議 蔡英文 陳菊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：有活力、有力量... 小英大讚高雄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.