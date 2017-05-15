職業工會會員等健保費調漲 延至明年元旦實施

2017-05-15 12:16

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部原本規劃今年7月起，無一定雇主或自營作業而以職業工會會員身分投保健保的第二類被保險人，月投保金額最低門檻調整，每月每人健保費要多付33元，農、漁民、水利會會員等第三類被保險人月投保金額也一併調整，每月每人要多付17元，但日前健保會建議暫緩，如今確定延至明年元旦再實施。

根據「全民健康保險法施行細則」第46條規定，無一定雇主或自營作業而參加職業工會的第二類被保險人，月投保金額參考第一類全國公、民營事業機構受僱者月平均投保金額成長率達4.5％時，其月投保金額最低門檻須自次年起調高一個等級，而農、漁民、水利會會員等第三類被保險人的月投保金額，是參考第一類、第二類被保險人的月平均投保金額計算，因此第二類調高後，也會被一併調整。

衛福部原本預定今年元旦起針對相關族群調漲健保費，包含無一定雇主或自營作業而參加職業工會的第二類被保險人的月投保金額最低門檻，以及農、漁民、水利會會員等第三類被保險人的月投保金額，全部調整為2萬4000元，但考量職業工會通常會預收3至6個月健保費，搭配相關作業，因此延至7月生效，然而上個月健保會會議上，健保會委員擔心恐造成相關民眾負擔，進而建議衛福部暫緩實施。

今日衛福部健保署公告，無一定雇主或自營作業而參加職業工會的第二類被保險人的月投保金額最低門檻，以及農、漁民、水利會會員等第三類被保險人的月投保金額，調高為24000元一案，確定延至明年元旦上路。