台媒申請採訪遭拒 外交部：WHO違反自己憲章

2017-05-15 10:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於下週登場，我至今仍未獲邀，恐無法參與大會，且台媒申請採訪亦遭拒絕。聯合國發言人委洛奇（Alessandra Vellucci）日前更表示，媒體必須來自聯合國承認的國家，才能申請到採訪證。外交部次長吳志中今天回應表示，世衛組織（WHO）帶頭做這件事，自己違反自己憲章，全世界都在看。

WHO將於22日召開第70屆WHA，我迄未收到邀請函，持續努力爭取中。然而日前《中央社》外派記者向聯合國歐洲總部申請WHA採訪，卻遭到拒絕，去年國際民航組織（ICAO）大會中，台媒全面遭到封殺的情形可能重演。

聯合國新聞處主任暨發言人委洛奇上週在主持例行說明會，回答台灣媒體採訪WHA事宜時更表示，媒體申請採訪證必須提供派任書、記者證和身分識別證（ID），而如果核發ID的國家不被聯合國承認，該申請者就無法申請到採訪證，「聯合國向來採取這樣的規定」。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部等部會，報告「我國青年海外度假打工實施現況與未來之精進作為」，並備質詢。對於聯合國與WHO的相關作為，吳志中今天在會前受訪表示，核發採訪證確實是聯合國的決定，但WHO憲章明確指出，其為全人類健康福祉服務，不得因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會條件的差異，而有所區別。今天WHO卻因為我們和中國政治信仰不同，作出這樣決定，吳志中強調「他的公信力大家都在看」。

至於媒體無法採訪的問題，外交部表示，駐日內瓦辦事處正持續與WHO接洽，希望順利讓大家採訪，吳志中重申，相信我們國家方向是對的，「是WHO違反自己憲章」。