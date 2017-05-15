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李凈瑜赴美求援 李富城竟諷消費李明哲...

2017-05-15  10:10

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲，遭中國以「違反國家安全」逮捕，已邁入第58天，日前陸委會證實，知道人在何處，但不能說，救夫心切的妻子李凈瑜，昨與國際救援小組赴美，並受邀出席美國國會聽證會。對此，前氣象主播李富城竟諷，「李明哲最可憐，被利用了還不自知，下次民代選舉一定會勝選」。

李富城於臉書指出，關於李明哲事件，他一直不願評論；他認為，「事件越小越好，一段時間後，人就會回來」至於而李明哲為何被關，他語帶玄機地說，「李明哲的妻子比誰都明白」。

李富城表示，將事情鬧大吵兇，「有用嗎？」直呼「李明哲最可憐，被利用了還不自知」，疑諷李凈瑜，「下次民代選舉一定會勝選 」。

李富城說，美國是台灣的老爸，但「絕對不會中共的老大」，直言在聯合國裡，「聯合國中共跟老美平起平坐，他們管得了老共的什麽鳥事」。

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  • 前氣象專家李富城疑大酸，李妻把事情鬧大，是想選民代。（圖翻攝自李富城臉書）

    前氣象專家李富城疑大酸，李妻把事情鬧大，是想選民代。（圖翻攝自李富城臉書）

  • 李富城在臉書上發表他對李明哲案的看法。（圖翻攝自李富城臉書）

    李富城在臉書上發表他對李明哲案的看法。（圖翻攝自李富城臉書）

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相關關鍵字： 中國 國際救援小組 李富城 李明哲 李淨瑜
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