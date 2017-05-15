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中國怎麼了？用台灣早年禁唱民謠為一帶一路「主調」

2017-05-15  07:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國推出的政策大戲「一帶一路」果然很有戲，昨晚在北京國家大劇院演出的「一帶一路高峰論壇文藝晚會」，貫穿整體節目的主調，竟是台灣宜蘭民謠「丟丟銅仔」，而這首歌早年還是台灣曾經禁唱的歌曲。

台灣並沒有參加中國的一帶一路，而一帶一路政策關鍵的最後一哩路的印度，也拒絕參加，昨天印度並沒有官方人士出席高峰論壇，而昨晚，北京舉辦論壇的文藝晚會，當中貫穿節目的主調，則是使用台灣民謠，《聯合報》以「驚！」來形容。

據報導，昨天的晚會，除了「丟丟銅仔」是整個表演的中心主軸，台灣早年由慎芝作詞的流行老歌「幾度花落時」，也是當中的表演曲目。

「丟丟銅仔」其實是描述「火車過山洞」的滴水聲，台灣日治時期，曾遭到日本政府禁唱，不過，後來一直到現在都是台灣民眾耳熟能詳的民謠；至於「幾度花落時」是日本作曲家古賀政男於1935年前往中國上海時的一首創作曲，但後來慎芝作詞在台灣廣為流行。

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  • 中國一帶一路論壇晚會主調是台灣民謠。圖為中國主席習近平夫婦。（路透）

    中國一帶一路論壇晚會主調是台灣民謠。圖為中國主席習近平夫婦。（路透）

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