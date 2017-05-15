中國怎麼了？用台灣早年禁唱民謠為一帶一路「主調」
2017-05-15 07:19
〔即時新聞／綜合報導〕中國推出的政策大戲「一帶一路」果然很有戲，昨晚在北京國家大劇院演出的「一帶一路高峰論壇文藝晚會」，貫穿整體節目的主調，竟是台灣宜蘭民謠「丟丟銅仔」，而這首歌早年還是台灣曾經禁唱的歌曲。
台灣並沒有參加中國的一帶一路，而一帶一路政策關鍵的最後一哩路的印度，也拒絕參加，昨天印度並沒有官方人士出席高峰論壇，而昨晚，北京舉辦論壇的文藝晚會，當中貫穿節目的主調，則是使用台灣民謠，《聯合報》以「驚！」來形容。
據報導，昨天的晚會，除了「丟丟銅仔」是整個表演的中心主軸，台灣早年由慎芝作詞的流行老歌「幾度花落時」，也是當中的表演曲目。
「丟丟銅仔」其實是描述「火車過山洞」的滴水聲，台灣日治時期，曾遭到日本政府禁唱，不過，後來一直到現在都是台灣民眾耳熟能詳的民謠；至於「幾度花落時」是日本作曲家古賀政男於1935年前往中國上海時的一首創作曲，但後來慎芝作詞在台灣廣為流行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 營救李明哲 美眾院邀李妻出席聽證
- 中國怎麼了？用台灣早年禁唱民謠為一帶一路「主調」
- 國民黨主席候選人政見會 聚焦兩岸
- 兩岸政策協會民調》為參加WHA承認九二共識 逾7成民眾反對
- 挺台參與ＷＨＡ 大學生發起全球連署
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- 獨家》高市警局新禁酒令溯及既往 官警喊太嚴厲
- 馬德里網賽納達爾5度摘冠 本季紅土全勝
- 清水地熱日式建築恐被拆 宜議長喊保留
- 中加碼一帶一路 各國更疑戰略控制
- 星期專訪》未處理好WHA及李明哲事件 蔡：北京錯失改善兩岸關係良機
- 慈濟浴佛大典 陳菊祈安謝母恩
- 自由廣場》公布狼師數據，有害社會公益？
- 翻轉偏鄉教育 中市首創小學聯盟學區制
- 恩公變債主！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- 綜藝天王豬哥亮病逝 粉絲慟
- 維納斯的呢喃（5／15～5／21）
- 總統等18類列管 密切關係者也列管
- 拔罐有禁忌 不是人人都能做
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Group seeks US support to release Lee Ming-che
- 無人報考加退休潮 偵查佐大缺人
- 尼泊爾20年來首次地方選舉 首都選票1公尺長
- 家家返鄉赤腳開唱 一身綠自嘲代表郵局
- 曾勸豬哥亮戒賭 邢峰嘆：就是不聽！我能怎麼樣？
- 誰突襲洪總？「諸葛洪中」揪出凶手
- 漏水積怒刺鄰 刀插頸恐癱
- 〈異同OPEN講〉不敢被看見 同志心酸酸
- 「釣蝦」跳出來 悍將克中信天敵
- 歌廳秀到豬哥秀 「豬式幽默」燃燒32年
- 豬哥亮惹火第2任妻 「難堪過往」病逝消散
- 全國少棒錦標賽 台南市隊旗開得勝
- 葉俊榮︰社宅助年輕人第一哩路
- 新手夫妻報稅 破解難題看過來
- 鄭進一攻蛋處男唱自嘲化石
- 身分證字號54、84、74…沾到「死」可申請更改
- 殷仔練投卡卡 歸期無時間表
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Public blames China for WHA woes
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taichung base to be main target in Hang Kuang drills
- 成本雖大增 國銀︰必走的路
- 自由共和國》李禮仲／從投資台灣談政府公信力
- 母親告白 天盛國小滿滿溫馨
- 專訪》楊貴媚親自照料中風母 7年練就看護內功
- 李志銘／華麗與異色的想像 － 泉鏡花《天守物語》繪本談
- 〈愛瘋迷〉預約好的黃昏之戀
- 桃園東門市場6.2億重建 上網招標
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國怎麼了？用台灣早年禁唱民謠為一帶一路「主調」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分