銘傳、逢甲來了！美售2派里艦返抵左營港
〔記者洪臣宏、張忠義／高雄報導〕我國向美國採購2艘二手派里級巡防艦，並命名為「PFG-1112銘傳」、「PFG-1115逢甲」，今天上午已返抵高雄左營軍港，並納入海軍艦隊指揮部所屬位於澎湖的146艦隊，負責台灣海峽的偵巡任務。
為了歡迎2艘軍艦返國，海軍特別邀請家屬前往迎接，但並沒開放媒體採訪，記者只能在高處迎接2艘軍艦抵達左營軍港。PFG-1112銘傳鑑率先開進軍港，PFG-1115逢甲艦緊跟在後。
派里級巡防艦（Oliver Hazard Perry class frigate）是美國海軍在1980年代所生產的飛彈巡防艦，艦上配備標準一型防空飛彈，具備海上區域防空能力，另外艦上可搭載了2架反潛直升機與拖曳陣列聲納，因此也擔負海上的反潛作戰，除可獨立作戰外，也可負責船團、艦隊的防衛戰力。
美國生產該型艦的總數高達51艘，台灣的成功級軍艦，就是美國授權並由台船所興建的派里級軍艦，因此對我海軍來講，這2艘派里級軍艦的操作與維修並不陌生。
美國前總統歐巴馬在2014年底簽署法案，同意授權出售台灣4艘二手派里級巡防艦，我國海軍選擇採購其中才剛除役的「泰勒號」和「蓋瑞號」兩艘軍艦，艦齡大約30年。
今年3月9日，我海軍司令黃曙光與駐美代表高碩泰赴美國南卡羅來納州查爾斯頓，與美方高層共同舉行移艦儀式，並由黃曙光將二艘軍艦命名為「銘傳」和「逢甲」，以紀念劉銘傳和丘逢甲對台灣的貢獻。
海軍官員指出，這二艘派里級軍艦配備美軍現役的SQR-19型拖曳式聲納，是美國海軍現役裝備，聲陣長800英尺，拖纜長5600英尺，拖曳深度可達1200英尺，在大洋中探測距離可超過120公里以上，不但能有效偵測潛艦的行蹤，且其具備活動目標分析能力，能對目標加以標定並識別類型，可有效偵測中國解放軍潛艦在台灣海峽的行蹤，而此型SQR-19拖曳聲納，也是我國海軍等了20年才終於獲得的先進偵搜系統，能夠強化海軍反潛能量。
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