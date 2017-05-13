| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中山高大林段南下連環撞 僅剩外車道行駛 花蓮亞泥工安意外 2工人遭原料掩埋搶救中 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 政治

銘傳、逢甲來了！美售2派里艦返抵左營港

2017-05-13  10:16

〔記者洪臣宏、張忠義／高雄報導〕我國向美國採購2艘二手派里級巡防艦，並命名為「PFG-1112銘傳」、「PFG-1115逢甲」，今天上午已返抵高雄左營軍港，並納入海軍艦隊指揮部所屬位於澎湖的146艦隊，負責台灣海峽的偵巡任務。

為了歡迎2艘軍艦返國，海軍特別邀請家屬前往迎接，但並沒開放媒體採訪，記者只能在高處迎接2艘軍艦抵達左營軍港。PFG-1112銘傳鑑率先開進軍港，PFG-1115逢甲艦緊跟在後。

派里級巡防艦（Oliver Hazard Perry class frigate）是美國海軍在1980年代所生產的飛彈巡防艦，艦上配備標準一型防空飛彈，具備海上區域防空能力，另外艦上可搭載了2架反潛直升機與拖曳陣列聲納，因此也擔負海上的反潛作戰，除可獨立作戰外，也可負責船團、艦隊的防衛戰力。

美國生產該型艦的總數高達51艘，台灣的成功級軍艦，就是美國授權並由台船所興建的派里級軍艦，因此對我海軍來講，這2艘派里級軍艦的操作與維修並不陌生。

美國前總統歐巴馬在2014年底簽署法案，同意授權出售台灣4艘二手派里級巡防艦，我國海軍選擇採購其中才剛除役的「泰勒號」和「蓋瑞號」兩艘軍艦，艦齡大約30年。

今年3月9日，我海軍司令黃曙光與駐美代表高碩泰赴美國南卡羅來納州查爾斯頓，與美方高層共同舉行移艦儀式，並由黃曙光將二艘軍艦命名為「銘傳」和「逢甲」，以紀念劉銘傳和丘逢甲對台灣的貢獻。

海軍官員指出，這二艘派里級軍艦配備美軍現役的SQR-19型拖曳式聲納，是美國海軍現役裝備，聲陣長800英尺，拖纜長5600英尺，拖曳深度可達1200英尺，在大洋中探測距離可超過120公里以上，不但能有效偵測潛艦的行蹤，且其具備活動目標分析能力，能對目標加以標定並識別類型，可有效偵測中國解放軍潛艦在台灣海峽的行蹤，而此型SQR-19拖曳聲納，也是我國海軍等了20年才終於獲得的先進偵搜系統，能夠強化海軍反潛能量。

廣告
  • 我國向美國採購2艘二手派里級巡防艦今天上午抵達高雄左營軍港。（記者張忠義攝）

    我國向美國採購2艘二手派里級巡防艦今天上午抵達高雄左營軍港。（記者張忠義攝）

  • 我國向美國採購的2艘派里級巡防艦配備美軍現役的SQR-19型拖曳式聲納，可有效偵測中國解放軍潛艦在台灣海峽的行蹤，強化我海軍反潛能量。（記者張忠義攝）

    我國向美國採購的2艘派里級巡防艦配備美軍現役的SQR-19型拖曳式聲納，可有效偵測中國解放軍潛艦在台灣海峽的行蹤，強化我海軍反潛能量。（記者張忠義攝）

  • 我國向美國採購2艘二手派里級巡防艦今天上午抵達高雄左營軍港。（記者張忠義攝）

    我國向美國採購2艘二手派里級巡防艦今天上午抵達高雄左營軍港。（記者張忠義攝）

  • 我國向美國採購2艘二手派里級巡防艦今天上午抵達高雄左營軍港。（記者張忠義攝）

    我國向美國採購2艘二手派里級巡防艦今天上午抵達高雄左營軍港。（記者張忠義攝）

  • 我國向美國採購的2艘派里級巡防艦配備美軍現役的SQR-19型拖曳式聲納，可強化我海軍反潛能量。（記者張忠義攝）

    我國向美國採購的2艘派里級巡防艦配備美軍現役的SQR-19型拖曳式聲納，可強化我海軍反潛能量。（記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 派里級巡防艦 美國軍售
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：銘傳、逢甲來了！美售2派里艦返抵左營港


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.