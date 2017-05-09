國民黨籲回到92共識 府：說法與中國一致令人訝異

2017-05-09 17:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕世界衛生大會（WHA）報名已經截止，我迄今未收到邀請函。對於國民黨認為只要回到92共識，就可以拿到WHA邀請函，總統府發言人黃重諺表示，這樣的說法很熟悉，似乎跟中國這幾天講法是一致的，令人訝異。

黃重諺強調，相對於過去這段時間，包括美、日、加拿大、歐洲等重要民主國家，以及台灣的友邦及很多國際社會醫護團體對台灣人健康權益及國際參與的全力支持，類似像國民黨這樣的說法，的確讓人感到失望，國人也不會接受。

總統蔡英文接受「路透」專訪時表示，「今年台灣能否參與WHA，是兩岸關係上非常重要的指標」，如果今年真的無法與會是否會影響兩岸關係？黃重諺說，台灣參與WHA，不僅是台灣人民應有的權益，也受國際社會支持。如果中國的決策在這件事情上有所偏差，「對兩岸關係的影響當然是很大」，因此，總統才會認為今年台灣能否參與是兩岸非常重要的指標，總統也呼籲中國決策者不應該受到過去傳統思維與官僚體制的限制，做出種種不利兩岸關係的決策。