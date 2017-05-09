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朱立倫今晚邀13立委「便當會」 ：新北爭前瞻1006億

新北市長朱立倫表示，希望透過今晚與立委便當會，讓行政院能夠調整、重擬前瞻計畫內容。（記者張安蕎攝）

2017-05-09  11:40

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市長朱立倫今晚將邀請新北市13名立委進行「便當會」，盼透過立委向中央爭取前瞻計畫補助，朱立倫早上在市政會議上表示，新北市爭取的前瞻計畫補助是1006億，並非外傳的4000多億，且這是雙北一起爭取的。

朱立倫表示，很多人對前瞻基礎建設計畫審核標準有有意見，希望透過立院力量讓行政院可以調整或重擬，他也特別要求各局處要將數字講清楚，新北市提報的8項軌道建設總預算是3700多億，但這數字包括雙北已支付的款項及一般預算，實際要爭取的前瞻建設計畫預算為1006億，僅占總額不到4分之1，且這是雙北一起爭取的，以雙北人口佔全台人數3分之1，使用人口更不只這個數字些。

朱立倫也特別檢討各局處，過去在簡報上說不清楚數字，他澄清，前瞻基礎建設計畫8800億是中央特別預算，但所有的建設總經費其實是2兆1000多億，其餘經費是由地方配合預算來支持，兩個數字不同，容易讓人誤會，各局處報告時應細分前瞻預算與一般預算。

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