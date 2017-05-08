年改教職退休金基準初審 1個月變15年
立院司法及法制委員會8日審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。（記者朱沛雄攝）
〔記者曾韋禎／台北報導〕在大多數條文均比較公務員年改方案下，立法院司法及法制委員會今再審查通過「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。一樣是表決通過退休金採計基準從最後1個月延為15年的平均俸額，18%與所得替代率等重要條文，則保留送交朝野協商。
司委會上週耗逾30小時，完成審查「公務人員退休撫卹法草案」。召委段宜康一早就先徵詢朝野立委同意，只要與公務員一致的部分，就直接予以通過或保留。
由於民進黨團在上週表決通段版提案，將挹注所結餘經費之責任，從各級政府改為中央政府，亦即地方政府節省的經費不用挹注退撫基金，隨遭行政院反對。教務部長潘文忠坦言，若只剩中央政府的挹注，基金靠告罄的時間將從2049年提前至2040年。
國民黨立委蔣乃辛質疑，若地方該補的不補，乾脆不要改革。段宜康解釋，這是制度不公造成的現象；若立法強制撥補，仍是地方出不起，最後均由中央補足；他認為，一定要面對何時另立新制度。蔡易餘舉例，光嘉義縣18鄉鎮市，就有11個共積欠5億餘元，若還要強制撥補，等於凍結掉公所的所有預算。最後仍通過段版提案。
包括跨職域轉任，司委會亦通過「年資併計、年金分計」等制度轉銜方式，規定年資未滿15年的公校教職員，可併計其他職域的退休年資，共同達成請領月退之條件，而分別在不同的年金制度下領請退休金。
1/2遺屬年金的請領資格，同樣比照公務員，將婚姻持續期間從2年延長為10年，請領年齡維持在55歲；但若領取人已領其他年金，只能擇一領取。
至於退休金採計基準，雖上週已表決通過，從最後1個月延為15年的平均俸額。但國民黨立委王育敏、蔣乃辛等均質疑，未來勞保未必會從5年延至15年，不應先改公、教人員。段宜康指出，相較於教育人員，公務員採計15年均俸相對較為不利，既然公務員都採計15年，教育人員也應比照。最後亦經表決通過15年的版本。
其他包括樓地板標準、退休金起支年齡、18%優存、所得替代率等內容，都保留至院會協商。
基層教師盼能將起支年齡從最終60歲提前至55歲。國民黨立委柯志恩指出，教師到了第22、24年就達到最高薪點，若不讓他們退休，反而增加人事成本。民進黨立委王榮璋表示，國內50歲以上專任教師的比例是國小11%、國中10%、高中16%，經濟合作暨發展組織國家分為31%、34%、38%，日本為32%、27%、34%。
潘文忠解釋，目前教師進場的年齡已經延後，2011年之後平均為29歲，若以服務30年而言，也是快60歲。
段宜康解釋，較偏技術性的條文，他會再邀協商尋求共識；但觸及年改核心之內容，統統留待院會討論。
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