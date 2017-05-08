吳敦義拚黨魁 自誇唯一能跨過濁水溪的人

2017-05-08 17:12

〔記者李容萍／桃園報導〕前副總統吳敦義拚黨魁，今天下午前往桃園市大溪僑愛新村拜票，他說，自己資歷完整，當過地方民代、2屆台北市議員，33歲當南投縣長、當高雄市長8年半；當過北、中、南地方議會、首長，還當過立委，其他5位國民黨主席候選人雖然也都優秀，但有些候選人跨不過濁水溪、高屏溪，他是唯一沒有這些限制的人，就連跨過林邊溪也沒問題。

話鋒一轉，吳敦義提到，國民黨經常好的人才一分為二，如輸掉2000年總統大選，2004年時雖然有所整合，卻輸給319那兩顆子彈。他說，那兩顆子彈1顆子彈叫「王」，另1顆叫「八」，連起來剛好是「王八蛋」。吳敦義表示，好人常常被壞人用騙術弄倒，這就是國民黨、台灣、中華民國最大的危機。

吳敦義還說，若自己當選黨主席，一定會努力讓2018的縣市長、議員選舉有所斬獲、當選席次增加，2020年才有機會重返執政。他說，總統候選人一定要黨內好好找，也不排除黨外向企業家、文學家、有智慧的人徵才，如果沒有的話，黨主席就要親自披掛。