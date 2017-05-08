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又拿閃兵嗆時力 網友酸洪秀柱：妳當過兵？

2017-05-08  17:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱昨日南下高雄為黨主席選舉拜票，演說時，洪秀柱呼籲「不該搞台獨」，並且對時代力量立委黃國昌以及林昶佐開嗆：「你連當兵都不敢啊，你還獨什麼獨？」網友們則酸洪秀柱「講得好像妳有當兵一樣」、「連勝文跟蔣萬安表示...」

綜合媒體報導，洪秀柱昨日老調重彈、拿兵役問題來嗆聲黃國昌及林昶佐，批評他們「連當兵、到營區受訓都不敢，遑論上戰場的勇氣」。關於兵役問題，時代力量發言人李兆立於上月即以反嗆洪秀柱：「不要扯一些老梗」、「一直打臉也是會累的好嗎」。

而網友們也紛紛留言吐槽洪秀柱：「女生來嗆這個沒什麼說服力」、「所以妳有當過兵嗎」、「連勝文、蔣萬安表示...」、「萬安先生什麼時候要當兵？還是他有見不得人的病症？」、「我們阿文是噸位太重而已，等瘦下來不知道還有沒意願當看看」。

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  • 洪秀柱昨日南下拜票時嗆黃國昌、林昶佐：「你連當兵都不敢啊，你還獨什麼獨？」（資料照，記者方賓照攝）

    洪秀柱昨日南下拜票時嗆黃國昌、林昶佐：「你連當兵都不敢啊，你還獨什麼獨？」（資料照，記者方賓照攝）

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