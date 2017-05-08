林萬億有沒有領18％？ 年改會製表逐一反擊

政務委員林萬億逐一回覆網路評論。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-05-08 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕反年改人士近日批評主導年金改革的行政院政委、台大社工系教授林萬億，退休後可領退休俸與18%。針對外界質疑林萬億領18%，年改會網站特別製表逐一回覆網路評論，林萬億強調，未來修法通過後就不會有18%，即使有也不會領。

林萬億日前針對個人18%爭議發聲明，強調未來不論哪種身分退休，就是依新規定的制度運作。他也說，其實對他個人最有利的退休條件，是在10年前就退休，這樣不但增加退休金基數優惠，而且早領18%優惠10年了。

年改會昨天也製表，逐一回覆網路評論，針對網路評論「軍公教領18%會讓國家破產，是不公不義，偶（指林萬億）是一切按照制度規距」。林萬億回應，「10年前就有資格退休領18%，但過去沒有領。」

另一則網路評論，「偶（指林萬億）8月17日屆齡退休，問心無愧領取退休俸+18%」。林萬億回應，今年從台大屆齡退休還在政務官任內，不能領退休金，也沒有領18%。

另外針對網路評論，「偶（指林萬億）退休後獲得台大名譽教授職」、「偶（指林萬億）不沽名釣譽，偶保留18%」。林萬億強調，台大名譽教授不會增加林萬億任何一毛錢退休金利益，並說未來修法通過後，18%很快就會歸零，就不會有18%了，即使還有，林萬億也不會領。