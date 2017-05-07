蔡英文指高鐵延伸屏東評估中 社團：拭目以待
2017-05-07 12:55
〔記者侯承旭／屏東報導〕總統蔡英文昨天出席「中華民國屏東縣同鄉會」成立大會時強調，前瞻建設計畫沒忘記屏東，屏東人最重視的高鐵延伸問題，也在研究評估，「爭取高鐵到屏東聯盟」對此表示，拭目以待。
「爭取高鐵到屏東聯盟」指出，屏東人民爭取高鐵延伸到屏東，已奮鬥將近8年之久，終於得到中央政府正面回應，歡迎蔡英文重視高鐵延伸屏東，屏東鄉親皆拭目以待政府相關評估成果。
對於社會各界對於高鐵延伸屏東仍有雜音，「爭取高鐵到屏東聯盟」強調，高鐵延伸屏東普遍受到屏東人關心，因為這個議題有其在地性、有屬於屏東人生活範疇的具體化省思，任何非屏東人者應反思屏東人為何有此訴求的聲音、思索屏東人的交通不平等待遇，及背後更深層的經濟不平等問題。
「爭取高鐵到屏東聯盟」表示，屏東交通的便利性，是改善屏東人生活的第一道良方，它不只取決於高鐵延伸、更取決於更多交通的便利，政府應積極任事，勇於「弭平南北區域不均」，從國家戰略看，屏東交通升級更有利台灣朝向更進步的國家邁進。
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