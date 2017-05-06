陸軍步槍槍機遺失 憲兵隊清查約談中

2017-05-06 14:17

〔記者李忠憲／台中報導〕陸軍谷關特戰中心傳出有步槍槍機遺失事件！航特部政戰主任武立文將軍今天下午證實確有此事。

武立文表示，4月24日在清點動員用的槍支時，發現有1把65K2步槍的槍隻遺失。內部經數日追查仍不見其蹤影，立刻通報台中憲兵隊進行偵查，憲兵隊並於5月3日進入營區，針對會接觸該批槍支的45員士官兵，進行約談中。

他表示，該槍支隸屬學生營，屬動員裝備，提供教召或學生受訓時使用。約談對象不包含外國人以及動員學生。目前將全面配合調查，盡快找出槍機下落。