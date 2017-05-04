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為了黃復興票源 洪、郝引爆搶「許老爹」大戰

2017-05-04  21:06

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉只剩下約兩週時間，由於選情緊繃，在黃復興票源高度重疊且具競合關係的現任黨主席洪秀柱與副主席郝龍斌，兩陣營今日爆搶「許老爹」大戰，先後拿出許歷農的親筆簽名，要證明自己才是獲得在深藍黃復興系統具有影響力的前黃復興黨部主委許歷農的力挺。

引爆這場「搶人大戰」的是洪秀柱。她昨晚先在臉書上貼出一張有許歷農以毛筆親筆署名的短箋照片，上面寫下「洪主席秀柱女士：一路走來，始終如一，繼續努力，無畏無懼」。

洪秀柱還說，從她選第二屆立委開始，「許老爹」就對她一路支持、提攜、照顧，尤其在她參與二０一五年黨內總統初選時，「許老爹」不只幫忙連署，還到處為她奔走、演講，讓她十分感動，「一直到今天，他都還在為我加油、打氣。」

洪秀柱並強調，許歷農對這次黨主席選舉的看法是，最基本要件必須「忠黨愛國」，所謂的忠黨就是「忠於正統的中國國民黨，以三民主義精神、思想為中心的中國國民黨」，愛國則是「愛真正的中華民國」，是「『一九一二年成立以來的中華民國，主權涵蓋整個大陸，目前治權僅及於台、澎、金、馬，台灣是中華民國的一部分，大陸也是中華民國的一部分』的中華民國」，中國國民黨的黨主席如果不敢捍衛這樣的原則，又要怎麼說服自己的支持者呢？

對於洪秀柱這兩天在臉書以及LINE群組打出「許老爹牌」，郝龍斌陣營今日傍晚緊急對外進行「消毒」，出示一份有許歷農簽名，懇託支持四號郝龍斌，「要選就選最強，支持軍人子弟，黃復興代言人」的文宣，洪幕僚並強調，這是「許老爹」為了避免外界誤會，下午親簽的。

郝陣營人士強調，許歷農是郝龍斌軍系後援會的榮譽總會長，至於「長輩給晚輩打氣」很正常，因此對於洪秀柱拜訪許歷農一事，他們也沒有什麼意見，但沒想到昨天在網路許多群組中，開始散發「許老爹」挺洪，甚至還批郝龍斌文宣是偽造，讓人哭笑不得。

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  • 洪秀柱在網路上秀出許歷農的親筆簽名短箋，搶奪黃復興票源。（記者施曉光翻攝）

    洪秀柱在網路上秀出許歷農的親筆簽名短箋，搶奪黃復興票源。（記者施曉光翻攝）

  • 為了反制洪秀柱搶黃復興選票，郝龍斌陣營緊急出示由許歷農署名向黃復興黨員懇託的文宣。（記者施曉光翻攝）

    為了反制洪秀柱搶黃復興選票，郝龍斌陣營緊急出示由許歷農署名向黃復興黨員懇託的文宣。（記者施曉光翻攝）

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相關關鍵字： 國民黨主席選舉 洪秀柱 許歷農 郝龍斌
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