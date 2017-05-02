公開補教界狼師名！高市議員蕭永達：若有錯、退出政壇
2017-05-02 11:45
高市議員蕭永達上午公開狼師姓名，並賭上自己政治前途。（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員蕭永達今上午依照計畫，對外公布涉嫌誘姦A女的「狼師」姓名C、與及服務的T補習班﹗蕭永達並賭上政治生命，強調如果自己說錯，歡迎對方提告，且願退出政壇、不再參選，若證實確有狼師及其所為，狼師應負起社會責任，對社會與A女家屬公開道歉，還要退出教育界。
說明會中，高市教育局、社會局均派代表出席，教育局表示會後將對該事件與補習班作瞭解﹔社會局則指出，蕭永達指證方向為加害人，應沒碰觸被害人範疇、不會開罰。
有律師身份、曾受理性侵案的高市議員羅鼎城認為，16歲以上女生與老師的感情，若沒有職權上的威脅，恐怕沒有法律問題﹔但同僚（蕭永達）公開指控老師並公布姓名，可能涉及毀謗﹖
出身教育界的蕭永達透露，A女事件發生後，有人看不下去，遂透過管道提供相關資料給他，希望他為 A女及其家屬討公道，他評估後決定站出來控訴，願承擔一切法律責任並賭上自己政治前途。
蕭永達進一步披露，補教界不只C一位狼師，還有「一群狼師」沒曝光，希望教育相關單位強化補教業監督機制，保護女生別再受害。
今受邀到場的人本基金會私下透露，以前接到的性侵、性騷案多發在校園，A女事件發生後，陸續接獲數件補習班性侵案﹗
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