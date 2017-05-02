狂人即將相見！ 川普：我願會見金正恩
2017-05-02 01:34
美國總統川普1日受訪時宣稱，他願意會見北韓領導人金正恩，只要情勢正確。（法新社）
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普1日再發驚人之語。他在接受《彭博新聞社》（Bloomberg News）訪問時宣稱，他願意會見北韓領導人金正恩，只要情勢正確。
川普向《彭博新聞社》表示：「如果會見他（金正恩）對我是適當之事，我會絕對地，我會很榮幸地實行。」
另外，川普也指出：「多數政治人物永遠不會道出此言，但我告訴你，在正確的情勢下，我願意見他（金正恩），我們有爆炸新聞。」
其實，川普對與金正恩的形容措辭，每次都很有川式風格。上個月北韓試射飛彈時，川普曾要金正恩「乖一點」（Got to behave）。
不久之前，川普在接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）採訪時，還稱讚金正恩是「聰明傢伙」（smart cookie），年紀輕輕便掌管整個國家。
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