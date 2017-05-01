演訓裝甲車不再半夜上路 馮世寬：沒必要偷偷摸摸

過去軍方害怕擾民及發生意外，重型裝甲車輛演訓通常都在夜間行動，但馮世寬認為，演習沒有必要偷偷摸摸，下令營外戰備訓練恢復白天操演。（十軍團提供）

2017-05-01 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕國軍「漢光33號」實兵演習將在五月底展開，過去軍方害怕擾民及發生意外，重型裝甲車輛演訓通常都在夜間行動，但國防部長馮世寬認為，演習沒有必要偷偷摸摸，下令營外戰備訓練恢復白天操演，讓演習回歸正常。馮世寬下令之後，未來民眾也有機會在鄉間看到戰車及裝甲車輛行駛在路上。

根據《風傳媒》報導，軍方官員指出，過去營外演訓若要動用裝甲車輛，通常都會選在凌晨4、5點路上人車最少時上路，因為怕擾民及發生軍民之間交通意外，但官兵為了配合演訓時間，常提前到凌晨1、2點準備，根本無法充分休息。

國防部長馮世寬在了解狀況之後，認為部隊演訓及裝甲車輛上路沒必要在半夜偷偷摸摸地做，應該讓演訓回歸正常，如果計畫白天操演就在白天處理，沒有必要讓裝甲車輛在半夜摸黑上路，只要做好交管和安全維護就好。

陸軍十軍團日前因戰備訓練週進行實兵演練，就有4輛M60A3戰車及6輛雲豹甲車從坪頂營區出發，行駛一般道路至營外陣地進行操演，此舉立刻引來不少民眾圍觀。軍方官員表示，演訓過去其實都有做，只是在晚上或清晨時段，而未來在白天看到裝甲車輛的機會會越來越多。