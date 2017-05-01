| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

演訓裝甲車不再半夜上路 馮世寬：沒必要偷偷摸摸

過去軍方害怕擾民及發生意外，重型裝甲車輛演訓通常都在夜間行動，但馮世寬認為，演習沒有必要偷偷摸摸，下令營外戰備訓練恢復白天操演。（十軍團提供）

2017-05-01  11:38

〔即時新聞／綜合報導〕國軍「漢光33號」實兵演習將在五月底展開，過去軍方害怕擾民及發生意外，重型裝甲車輛演訓通常都在夜間行動，但國防部長馮世寬認為，演習沒有必要偷偷摸摸，下令營外戰備訓練恢復白天操演，讓演習回歸正常。馮世寬下令之後，未來民眾也有機會在鄉間看到戰車及裝甲車輛行駛在路上。

根據《風傳媒》報導，軍方官員指出，過去營外演訓若要動用裝甲車輛，通常都會選在凌晨4、5點路上人車最少時上路，因為怕擾民及發生軍民之間交通意外，但官兵為了配合演訓時間，常提前到凌晨1、2點準備，根本無法充分休息。

國防部長馮世寬在了解狀況之後，認為部隊演訓及裝甲車輛上路沒必要在半夜偷偷摸摸地做，應該讓演訓回歸正常，如果計畫白天操演就在白天處理，沒有必要讓裝甲車輛在半夜摸黑上路，只要做好交管和安全維護就好。

陸軍十軍團日前因戰備訓練週進行實兵演練，就有4輛M60A3戰車及6輛雲豹甲車從坪頂營區出發，行駛一般道路至營外陣地進行操演，此舉立刻引來不少民眾圍觀。軍方官員表示，演訓過去其實都有做，只是在晚上或清晨時段，而未來在白天看到裝甲車輛的機會會越來越多。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國軍 國防部 戰車 演訓 裝甲車 馮世寬
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
素食版✧打拋肉
香噴噴✧鹹酥蝦
自製炸雞塊好簡單！
炒高麗菜有撇步！
轉寄

標題：演訓裝甲車不再半夜上路 馮世寬：沒必要偷偷摸摸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月1日‧星期一‧丁酉年四月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.