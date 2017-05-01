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果真一毛不砍！藍委徐榛蔚要求刪除年改回溯條款

2017-05-01  11:07

〔記者曾韋禎／台北報導〕已退休人員的年金，真的一毛都不能砍？國民黨立委徐榛蔚今表態，將提案刪除「公務人員退休撫卹法草案」第35條，確保年改能堅守信賴保護原則、不溯及既往。

國民黨立委為阻止年金改革，今在立法院司法及法制委員會準備審查「公務人員退休撫卹法草案」時，紛紛登記程序發言，強調修法需遵守信賴保護原則、不溯及既往。

國民黨立委吳志揚表示，母親節要到了氛圍不對，是要小孩對母親充滿敵意還是感恩？

此發言立即引發民進黨立委李俊俋的反諷，今天是勞動節，接下來是母親節，都不適合審查，那再來是不是端午節要到了，也不適合審查？他認為，審查期程都經過朝野協商同意，國民黨卻一再耍賴，現在的發言內容也不是針對程序，而是情緒發言。

民進黨立委蔡易餘表示，大法官釋字第717號很明顯指出，信賴保護原則要去衡量值得保護的對象與公益原則，何者為重，為什麼國民黨要拘泥在一毛都不能砍？

國民黨立委林為洲喊冤說，國民黨不是每件事都杯葛，只要是沒爭議的，就不會杯葛。國民黨立委黃昭順要求，應退回「前瞻基礎建設特別條例草案」，才能討論年改草案。

國民黨立委徐榛蔚甚至明白表示，她要提修正動議，直接刪除草案的第35條。而不管是考試院版、民進黨版、段宜康版草案的第35條，都是針對已退休人員的改革。

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  • 徐榛蔚表態，將提案刪除「公務人員退休撫卹法草案」第35條，確保年改能堅守信賴保護原則、不溯及既往。（資料照，記者林正堃攝）

    徐榛蔚表態，將提案刪除「公務人員退休撫卹法草案」第35條，確保年改能堅守信賴保護原則、不溯及既往。（資料照，記者林正堃攝）

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