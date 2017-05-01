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捍衛軍公教一毛不砍 國民黨大鬧司委會

國民黨立委多達28人登記發言，至少還要耗費2小時才有機會進入下一個大體討論。（記者簡榮豐攝）

2017-05-01  09:40

〔記者曾韋禎／台北報導〕明明已承諾在今日起審查「公務人員退休撫卹法草案」，不過，立法院國民黨團今天依然大鬧立法院司法及法制委員會，要求年金改革必須堅守信賴保護原則、不得溯及既往，極盡拖延之能，連母親節都是藉口。

朝野黨團原已於4月19日達成共識，立法司委會在上週三、四則分就公、教年改方案舉行公聽會後，今日開始審查「公務人員退休撫卹法草案」。不過，今日委員會一開始，準備先宣讀親民黨團版草案時，國民黨團就動員立委滋擾主席台，要求程序發言。

民進黨團書記長李俊俋不滿表示，這是4月19日都同意的內容。國民黨團總召廖國棟當場耍賴表示，那只是當天的保證。召委段宜康於是同意，先讓國民黨立委進行程序發言，但必須嚴守每人3分鐘的發言時間。

國民黨立委林德福、賴士葆均強調，年金改革必須堅守信賴保護原則、不得溯及既往，若要引用大法官釋字第717號，只能處裡退休所得高於現職所得者。

國民黨立委楊鎮浯要求，應全面清查那些政府機關還有抹黑文宣後，才能審查。國民黨立委吳志揚甚至表示，母親節要到了，難道要讓大家怨恨自己的母親？

由於國民黨立委多達28人登記發言，至少還要耗費2小時才有機會進入下一個大體討論。

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  • 立法院司法及法制委員會1日併案審查年金改革法案。（記者簡榮豐攝）

    立法院司法及法制委員會1日併案審查年金改革法案。（記者簡榮豐攝）

  • 立法院司法及法制委員會1日併案審查年金改革法案。（記者簡榮豐攝）

    立法院司法及法制委員會1日併案審查年金改革法案。（記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 公務人員退休撫卹法草案 年金改革 立法院 立法院司委會
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標題：捍衛軍公教一毛不砍 國民黨大鬧司委會


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