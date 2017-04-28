| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

川蔡通話難再現？ 總統府：我們也暫無此規劃

2017-04-28  13:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日被問到「是否將與台灣總統蔡英文再次通話」時表示，「不想在北京展現幫忙遏止北韓之際為習近平添麻煩」。總統府發言人黃重諺則對此表示，「現階段我們也沒有這樣的規劃」。

蔡英文昨日在總統府接受《路透》專訪時表示：「我們有機會再次和美國政府直接溝通。也不排除有機會再和川普本人通話，不過這取決於情勢需求，也要看美國政府關注的區域事務。」不過，川普今日卻表示，未免增添習近平的麻煩，暫時不會與蔡英文通話。

根據《蘋果日報》報導，黃重諺指出，蔡英文受訪時所表達的是「不排除」未來再通話的可能，但「現階段我們也沒有這樣的規劃」。此外，黃重諺強調：「我們當然期待在重要的時刻、在關鍵的事情上面，我們能夠有機會跟美國政府有更直接的溝通，也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話，但是這可能要看整個情勢的需求跟美國政府在處理這個區域的事務上面的考量。 」

廣告
  • 蔡英文日前受訪時表示，「未來」不排除再與川普通話，不過，總統府發言人解釋：「目前暫無此規劃」。（資料照，記者廖振輝攝）

    蔡英文日前受訪時表示，「未來」不排除再與川普通話，不過，總統府發言人解釋：「目前暫無此規劃」。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 川蔡通話 美國 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式烤鮭魚
輕鬆煮✧奶油鮮蝦燒
電鍋菜✧苦瓜絞肉封
快速燉蘿蔔更入味！
轉寄

標題：川蔡通話難再現？ 總統府：我們也暫無此規劃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月28日‧星期五‧丁酉年四月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.