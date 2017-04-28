快訊PR 新發現！關心身體健康好簡單
川蔡通話難再現？ 總統府：我們也暫無此規劃
2017-04-28 13:08
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日被問到「是否將與台灣總統蔡英文再次通話」時表示，「不想在北京展現幫忙遏止北韓之際為習近平添麻煩」。總統府發言人黃重諺則對此表示，「現階段我們也沒有這樣的規劃」。
蔡英文昨日在總統府接受《路透》專訪時表示：「我們有機會再次和美國政府直接溝通。也不排除有機會再和川普本人通話，不過這取決於情勢需求，也要看美國政府關注的區域事務。」不過，川普今日卻表示，未免增添習近平的麻煩，暫時不會與蔡英文通話。
根據《蘋果日報》報導，黃重諺指出，蔡英文受訪時所表達的是「不排除」未來再通話的可能，但「現階段我們也沒有這樣的規劃」。此外，黃重諺強調：「我們當然期待在重要的時刻、在關鍵的事情上面，我們能夠有機會跟美國政府有更直接的溝通，也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話，但是這可能要看整個情勢的需求跟美國政府在處理這個區域的事務上面的考量。 」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 李珍妮宣稱將代表時力參選 黃國昌嚇呆了...
- 台購F-35？ 美政府將與國會協商 評估台灣防衛需求
- 川普拒和小英通話？總統府回應了！
- 蝦米！洪秀柱幕僚薪水 傳出比黨秘書長還要多
- 台灣與中、美和平相處 吳敦義：是一件好事
網友回應
熱門新聞
- 才女作家林奕含驚傳過世 網友難過不捨
- 丈夫發現林奕含上吊自殺 名醫父哀慟休診3天
- 阿兵哥助收逐年減少 恆春洋蔥採收拚機械化
- 美女作家突輕生 分居夫警局崩潰大哭
- 若有衛星電話 宸君生還機會大
- 才女作家留遺書自殺 父母下午不排除現身說明
- 郭台銘白宮見川普 日媒：軟銀創辦人安排
- 42歲楊采妮當媽 樂曬雙胞胎
- 借2百萬被白睡2次 包養女淚訴：感覺被性侵
- 「糾纏她的夢魘不是憂鬱症」 林奕含父母聲明讓人震驚
- 林奕含生前透露內心世界 片商哀悼「天才總是孤獨！」
- 簡銘韋昏迷指數3升4 內政部長葉俊榮加護病房探視
- 林明禎粉紅咪咪消風 念王子劇名口誤自責
- 《高醫大研究》肥皂洗手 有效清除塑化劑
- 中市傑出演藝團隊授證 12隊獲補助
- 公聽會落幕即將逐條審查 蔡易餘：年改下週進入深水區
- 美股小漲 那斯達克指數再創新高
- 71歲老婆婆偷空屋鐵架變賣 法官判緩刑2年
- 自認明星臉 小蔡依林高價賣淫
- 通靈少女本尊道歉 後悔嫌棄郭書瑤
- NBA》18歲霸氣推掉3億支票 詹皇自己也不敢相信
- 台股開盤上漲6.85點 報9867.47點
- 桃園分署拍賣 近200坪商辦再減價
- 小英︰新制度需要時間調適
- 家庭這麼多錢？ 每戶淨值1123萬
- 一桶餿水演變成搭車糾紛 司機、乘客互告
- 網友嗆揪出狼師！林奕含遭「誘姦」難成罪？
- 【人體極限】鹽＋水＋睡袋 可撐1個月
- 苗縣科展獲獎率百分百 君毅中學展成果
- 金城武周六人氣尬孔劉！2大男神共同女人是她
- 全中運》最速雙胞胎 造就東南獎牌庫
- 機艙行動電源起火 飛安會建議民航局修法
- 《輕奢一夏+ 巧送媽咪也嬌寵自己》
- 4/28重要財經新聞一覽
- 傳性愛影片給女友留念 她爸正好在背後...
- 瑞儀首季EPS1.55元 擬對抗OLED四大戰略
- 慢性失眠好痛苦 中醫教你調理改善
- 前瞻基建》新北拚敗部復活 遞案爭8軌道千億補助
- TPGA仰德傳承賽》職業賽初體驗 陳裔東求更好
- 高空煙火改造爆裂物 男子被判4年2月還罰6萬元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川蔡通話難再現？ 總統府：我們也暫無此規劃
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分