川蔡通話難再現？ 總統府：我們也暫無此規劃

2017-04-28 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日被問到「是否將與台灣總統蔡英文再次通話」時表示，「不想在北京展現幫忙遏止北韓之際為習近平添麻煩」。總統府發言人黃重諺則對此表示，「現階段我們也沒有這樣的規劃」。

蔡英文昨日在總統府接受《路透》專訪時表示：「我們有機會再次和美國政府直接溝通。也不排除有機會再和川普本人通話，不過這取決於情勢需求，也要看美國政府關注的區域事務。」不過，川普今日卻表示，未免增添習近平的麻煩，暫時不會與蔡英文通話。

根據《蘋果日報》報導，黃重諺指出，蔡英文受訪時所表達的是「不排除」未來再通話的可能，但「現階段我們也沒有這樣的規劃」。此外，黃重諺強調：「我們當然期待在重要的時刻、在關鍵的事情上面，我們能夠有機會跟美國政府有更直接的溝通，也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話，但是這可能要看整個情勢的需求跟美國政府在處理這個區域的事務上面的考量。 」