婦聯會運作違反民主 陳其邁籲限期改善否則解散

2017-04-27 18:08

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委陳其邁表示，中華民國婦女聯合會過去除有財產的問題外，人事、組織運作也違反《人民團體法》的民主原則，盼內政部除處理勞軍捐，也應要求婦聯會就此限期改善，否則就依法解散；內政部長葉俊榮表示認同，但也表達希望盡快排審《政黨法》，讓這問題法制化、回歸常軌。

陳其邁今日於立法院內政委員會質詢指出，不當黨產處理委員會已公布婦聯會及其所屬基金會之財產，約有新台幣460多億元，過去婦聯會從勞軍捐獲得不少補助，這些都是人民的財產，但只有在政黨輪替後，婦聯會才開始願意提供部分相關資料給立法院。

陳其邁接著解釋，婦聯會主委辜嚴倬雲，日前曾表示婦聯會是中華民國的附隨組織，若如此其財產應屬於國有，而自民國39年起，婦聯會向內政部登記，時任社會司司長劉脩如曾提及，當時蔣宋美齡堅持所有委員都須由她全權決定，但內政部不同意，只好改成社運團體。

陳其邁說，婦聯會人事過去由蔣宋美齡一條鞭包辦，現有章程雖有改變，但主委仍是由常委互選產生，權力結構由常委會組成，自民國92年至105年，婦聯會常委11位有9位擔任超過14年，與人團法之「政治團體應依據民主原則組織與運作」之民主原則。

陳其邁強調，人團法第49條有關人事、經費等規定「於其章程中另定之」成為霸王條款，讓過去國民黨執政時期的內政部都不管，而該條文中的「政治團體應依據民主原則組織與運作」條文，後來是由時任的立委尤清、陳適庸，於民國78年提案所修訂的。

葉俊榮坦言，婦聯會不只組織結構很有問題，運作也相當呆滯，當時民進黨成立時，在沒政黨法情況下，才因此把政治團體項目放入人團法，反映出對政黨的立法之不足與不完備，這也是他為何一直請求內政委員會趕快排審政黨法，讓此法制化及回歸到常軌。

陳其邁質疑內政部一直未糾正婦聯會此問題，因此要求除處理黨產、勞軍捐外，也應處理組織運作問題，並責其限期改善，否則就依法解散；葉俊榮表示認同此方向，並強調也期待能將政黨機制建立起來，但做法上要搭配許多措施，包括黨產會所進行的聽證等處理。