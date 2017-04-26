2017新聞自由指數排名 台灣第45名居亞洲之冠

無國界記者組織在今天公布2017年新聞自由指數排名，台灣則從去年的51名進步6名來到45名，居亞洲國家之首。（圖截自無國界記者組織網站）

2017-04-26 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕無國界記者組織（Reporters Without Borders）自2002年起，每年都會公佈各國的新聞自由指數排名，今天也公布2017年新聞自由指數排名，挪威、瑞典、芬蘭等歐洲國家依舊名列前茅，至於台灣則從去年的51名進步6名來到45名，居亞洲國家之首。

據無國界記者組織的報告指出，評估180個國家的媒體多元、獨立性與記者安全自由等因素後，新聞自由指數排名前10的國家分別為挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、荷蘭、哥斯大黎加、瑞士、牙買加、比利時和冰島，美國為第43名、南韓第63名、日本第72名、香港第73名。台灣排名第45名，比去年進步6名，居亞洲地區之冠。

至於新聞自由指數最差的5國則是中國、敘利亞、土庫曼、厄利垂亞與北韓。若以地區來看，北非和中東戰爭衝突不止，對新聞工作者是最危險的環境，另外東歐和中亞地區的情況也很糟糕。

無國界記者組織還在報告中指出，新聞自由從沒遭受如此嚴重威脅，即便在民主國家中，新聞自由也逐漸變得脆弱，民主政體對媒體造成的傷害越來越多。報告甚至批評美國總統川普（Donald Trump），認為他批評媒體散播假新聞，這些仇恨言論讓許多國家也出現對媒體的攻擊浪潮。

總部設在法國巴黎的「無國界記者組織」日前就宣布，將放棄香港，選擇在台北成立組織的首間亞洲辦公室，除了地理位置考量外，也是因為台灣近年在新聞自由指數的表現相當優異，台北辦公室也將於今年6月揭幕。

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2017年新聞自由指數排名