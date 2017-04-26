| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

2017新聞自由指數排名 台灣第45名居亞洲之冠

無國界記者組織在今天公布2017年新聞自由指數排名，台灣則從去年的51名進步6名來到45名，居亞洲國家之首。（圖截自無國界記者組織網站）

2017-04-26  13:09

〔即時新聞／綜合報導〕無國界記者組織（Reporters Without Borders）自2002年起，每年都會公佈各國的新聞自由指數排名，今天也公布2017年新聞自由指數排名，挪威、瑞典、芬蘭等歐洲國家依舊名列前茅，至於台灣則從去年的51名進步6名來到45名，居亞洲國家之首。

據無國界記者組織的報告指出，評估180個國家的媒體多元、獨立性與記者安全自由等因素後，新聞自由指數排名前10的國家分別為挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、荷蘭、哥斯大黎加、瑞士、牙買加、比利時和冰島，美國為第43名、南韓第63名、日本第72名、香港第73名。台灣排名第45名，比去年進步6名，居亞洲地區之冠。

至於新聞自由指數最差的5國則是中國、敘利亞、土庫曼、厄利垂亞與北韓。若以地區來看，北非和中東戰爭衝突不止，對新聞工作者是最危險的環境，另外東歐和中亞地區的情況也很糟糕。

無國界記者組織還在報告中指出，新聞自由從沒遭受如此嚴重威脅，即便在民主國家中，新聞自由也逐漸變得脆弱，民主政體對媒體造成的傷害越來越多。報告甚至批評美國總統川普（Donald Trump），認為他批評媒體散播假新聞，這些仇恨言論讓許多國家也出現對媒體的攻擊浪潮。

總部設在法國巴黎的「無國界記者組織」日前就宣布，將放棄香港，選擇在台北成立組織的首間亞洲辦公室，除了地理位置考量外，也是因為台灣近年在新聞自由指數的表現相當優異，台北辦公室也將於今年6月揭幕。

相關連結請見

2017年新聞自由指數排名

廣告
  • 挪威、瑞典、芬蘭等歐洲國家依舊名列前茅，至於新聞自由指數最差的5國則是中國、敘利亞、土庫曼、厄利垂亞和北韓。（圖截自無國界記者組織網站）

    挪威、瑞典、芬蘭等歐洲國家依舊名列前茅，至於新聞自由指數最差的5國則是中國、敘利亞、土庫曼、厄利垂亞和北韓。（圖截自無國界記者組織網站）

  • 台灣排名第45名，比去年進步6名，居亞洲地區之冠。（圖截自無國界記者組織網站）

    台灣排名第45名，比去年進步6名，居亞洲地區之冠。（圖截自無國界記者組織網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 北韓 台灣 新聞自由 無國界記者組織 美國
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：2017新聞自由指數排名 台灣第45名居亞洲之冠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.