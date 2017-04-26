八田與一銅像被砍 日本高中生上街募修復經費

八田與一銅像遭破壞，消息傳到日本，岡山學藝館高等學校的學生希望協助修復八田與一銅像，因此近日上街募款。（圖截自日本岡山學藝館高等學校臉書）

2017-04-26 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕「嘉南大圳之父」八田與一銅像頭部遭前北市議員李承龍鋸斷，至今銅像頭部仍無著落，懷疑遭丟棄烏山頭水庫內。而消息傳到日本，部分日本岡山學藝館高等學校的學生希望協助修復八田與一銅像，因此近日上街頭募款，希望能為銅像修復盡一份心力。

日本岡山學藝館高等學校昨天在臉書貼文指出，部分岡山學藝館高等學校的學生們從新聞得知，台灣的八田與一銅像遭到破壞，他們便在當地發起募款活動，打算集資銅像的修復經費，一行人在岡山的西大寺火車站門前面募款，且不少捐款的學生都知道八田與一的人物歷史，且還有部分媒體記者前來採訪。

有來自台灣的網友看到貼文後，在貼文下方留言「謝謝你們，岡山學藝館的學生們」、「真的非常感謝你們」、「總覺得......把這種事情鬧出國真的很丟臉」、「對不起，我們台灣沒有保護好他」

台大法律系教授李茂生聽聞此事後，在臉書貼文寫到「本來以為這種事情如果傳到日本，只會讓日本人知道台灣並不是所有的人都喜歡日本的，就只是這樣而已。但是竟然引起日本某高中學生的募款活動，這就令我吃驚了。」

但李茂生還說「到底這些日本高中生在想什麼？如果想關懷台灣，那麼大可進行研究或舉辦個小型研究會，嘗試去理解何謂殖民、近代台日關係的內涵等，而不是用最簡單的街頭募款。用沒有實益的募款活動來表達善意時，只會讓人們覺得，只知道用錢解決問題，毫無創意。如果是這樣的話，那倒是可惜了這些高中生的熱情」

部分岡山學藝館高等學校的學生們從新聞得知，台灣的八田與一銅像遭到破壞，他們便在當地發起募款活動。（圖截自日本岡山學藝館高等學校臉書）

一行人在岡山的西大寺火車站門前面募款，且不少捐款的學生都知道八田與一的人物歷史，且還有部分媒體記者前來採訪。（圖截自日本岡山學藝館高等學校臉書）

有來自台灣的網友看到貼文後，在貼文下方留言「謝謝你們，岡山學藝館的學生們」、「真的非常感謝你們」（圖截自日本岡山學藝館高等學校臉書）