退撫基金不會破產？ 銓敘部駁斥
2017-04-24 01:01
〔記者吳柏緯／台北報導〕勞動部勞保處前處長孟譪倫日前受訪時表示，退撫基金財務狀況非常好，不會破產，銓敘部稍早表示，孟譪倫的說法與退撫基金財務現況不符。
銓敘部指出，退撫基金從84年7月1日建立至今已邁入成熟期，成長收入有限，近10年來參加退撫基金的人數都只維持在62萬人左右；但給付支出卻快速累增，尤其是支領定期給付人數成長驚人，從94年度為12萬,544人，累積至105年度已高達30萬6639人。
此外，退撫基金收支情形，銓敘部表示，在94年度收繳收入為478.31億元，給付支出為195.82億元，支出金額佔收繳收入比率方為40.94%，但自103年起收繳收入已不足支應當年度給付支出，收繳收入比率達105.64%，截計至105年度收支失衡情形更為嚴重，當年度收繳收入僅為596.07億元，給付支出卻高達785.84億元，收支比率達131.84%，也就是說收入100元，卻要支出131.84元，此種收支失衡情形正逐年加劇中。
根據銓敘部的資料，退撫基金的給付支出自103年起已經沒有辦法由當期收繳收入來支應，必須動用之前累積的本金餘額，相對的也壓縮基金可運用收益空間，而這種狀況若沒立即設法改善，反而持續惡化，長期以往就是讓退撫基金餘額快速侵蝕，終至歸零。
截至今年3月底止，基金累積餘額約為5577億元，對照前述快速累積的給付支出及退撫基金第6次精算結果，預計在14年後基金餘額就會用盡了。銓敘部說明，孟譪倫的說法顯然與退撫基金實際財務狀況不符。
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