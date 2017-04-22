國軍將領洗牌 季連成接陸軍副司令呼聲高
2017-04-22 18:38
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍上將人事大異動，海軍出身的副參謀總長執行官蒲澤春5月起改任國防部軍政副部長，遺缺由陸軍副司令陳寶餘晉任，因而牽動陸軍中將副司令、海軍中將副參謀總長人事佈局。軍方人士研判，陸軍副司令遺缺，由現任陸軍副參謀總長季連成接任機率最高，但海軍副參謀總長職缺，將牽動海軍高層人事，可能待國防部副部長李喜明接任參謀總長後決定。
軍方官員分析，季連成轉任陸軍副司令機率高，由於擔任陸軍副司令的條件，除期別高低外，還須擔任過中將「軍團」級主官，也就是陸軍六、八、十軍團、金防部指揮官，季已擔任過八軍團指揮官，符合此條件。反觀現任十軍團指揮官周皓瑜、八軍團指揮官陳曉明上任不滿一年，六軍團指揮官徐衍璞本月初才佈達，都排除在此次調動之外。
據悉，金防部指揮官郝以知，雖已擔任主官一段時間，但季連成為陸軍官校六十九年班，郝以知為七十年班，論期別季略為有利。
至於海軍副參謀總長人選，同時牽動海軍副司令佈局，尚未定案。軍方人士分析，如以期別、資歷論，這兩個位置，由陸軍官校六十九年班的海軍副司令潘進隆、海軍官校七十年班的艦隊指揮部指揮官蕭維民、海軍官校七十年班的海軍陸戰隊指揮官陳子鳳接任可能性較大。
不過，有軍方高層指出，海軍副參謀總長人選，可能待同為海軍出身的李喜明接任參謀總長後，決定其「副官」人選，相關人事佈局預計五月中旬以後才明朗。
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