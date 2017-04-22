争取前瞻 陳歐珀：宜蘭絕對不只1200萬元
2017-04-22 17:40
［記者林敬倫／宜蘭報導］行政院提出擴大內需的「前瞻基礎建設計畫」公布後，宜蘭竟只在鐵道運輸項目中獲得1200萬北宜鐵路提速工程編環境評析經費，引發地方反彈聲浪；立委陳歐珀表示，將繼續爭鐵路高架環評及綜合規劃費約1.08億元納入前瞻基礎建設計劃中，至於水環境建設宜蘭已爭取到96.96億元，數位建設爭取到12.83億，前瞻經費宜蘭絕對不只1200萬元。
「前瞻基礎建設計畫」包括軌道、綠能、水資源、城鄉及數位等5大建設；陳歐珀指出，水環境建設宜蘭已爭取到了96.96億，其中縣市管河川排水佔了54億、海堤及排水約有30億、自來水供水改善6億、水環境改善約5億，以及水資源智慧管理、水庫保育治理等幾個項目，數位建設爭取到12.83億，首要針對智慧城鄉生活以及資安、網絡、防災、數位教學等民生需求的面向來進行建設。
陳歐珀說，綠能、城鄉建設尚在編列核定中，並強調行政院前瞻基礎建設計畫特別條例在立法院審議中，各部會也在彙整相關資料，會陸續向鄉親報告宜蘭所爭取到的經費情況。
至於地方所關心的軌道建設，陳歐珀強調，「北宜鐵路提速工程計畫」已匡列在前瞻基礎建設計畫內，交通部針對新方案一，也就是直線的鐵路將在一年內完成環境評析並送交環保署進行環評，通過後將會在特別預算內滾動式檢討，或在年度預算上呈現，他也在交通委員會提案，要求交通部在前瞻計畫內重新評估，考量增列鐵路高架環評及綜合規劃費1.08億元，至於計劃方面則希望宜蘭縣政府能儘速提案。
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