八田與一遭斷頭 台聯推「八田雨衣」義賣

台聯22日召開「感念八田與一：八田雨衣義賣記者會」，認為八田與一對台灣有卓越的貢獻，後人應不分政治立場感念，並推出意象商品「八田雨衣」。（記者叢昌瑾攝）

2017-04-22 14:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕設計嘉南大圳的日本工程師八田與一紀念銅像，日前遭前台北市議員李承龍割斷頭，引發議論。台聯上午舉行記者會宣布，將製作「八田雨衣」義賣，一件五百元。文宣部主任陳嘉霖強調，日本政府對台灣的功與過，不該由八田與一一人來承擔，盼能透過此活動喚起人們對八田與一的感念。

台聯上午在黨部舉行記者會公布義賣雨衣的樣本並說明設計宗旨，陳嘉霖表示，蔣介石銅像是代表威權時代的政治符號，破壞蔣介石銅像是一項政治動作，也是當前民眾對轉型正義追求的表徵。但八田與一只是一位工程師，日本政府對台灣的功與過不該由他承擔，民眾也不該只因他是日本人而附加仇恨情緒。

組織部主任周倪安則說，八田與一建造嘉南大圳讓嘉南平原的水稻產量大幅增加，台灣世代才得以延續，可以說是台灣人民心中的雨神，希望能藉由發行八田與一的意象商品，表達感念之意。

至於是否會捐出義賣雨衣的收入，投入協助銅像復原工程？陳嘉霖表示，這值得考慮，不過因這只是感念活動，除非真的大熱賣，否則沒有很大的利潤空間，但台聯會公布義賣成本與收入。