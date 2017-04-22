遭酸砸錢選舉 吳敦義：是不負責任的夢話

2017-04-22 12:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］參選國民黨主席的國民黨前副主席詹啟賢，他的網路後援會昨在網路推出變音影片，批評吳敦義用人頭綁樁，吳敦義今受訪時批評，又來這種不負責任的夢話，搞不好明天會繼續做惡夢，這應該要去問講夢話的人。

吳敦義今天上午10點到宜蘭縣農會舉行造勢大會，現場有近千名民眾參與，高喊「吳敦義凍蒜！」等口號，國民黨籍議員、羅東鎮長林姿妙及壯圍鄉長簡文魁等人，均出席大會，吳敦義下車後，一一與支持者握手致意，針對黨主席連署合格率僅25％，遭質疑灌票，吳敦義表示，這是連署制度先天的缺點，不能怪黨中央與候選人，每位候選人不知道誰連署過，都會拜託幫忙，才會造成重複連署的現象，合格率才會降低。

吳敦義指出，有人建議連署該改進，認為應該每位黨員給一份連署單，連署一位候選人後，就不能再連署第二位，但當初候選人的座談會，因為有人有不同意見，所以沒有共識。

針對詹啟賢後援會的影片，吳敦義則說，又來這種不負責任的夢話，搞不好明天會繼續做惡夢，這應該要去問講夢話的人。