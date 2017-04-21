佩琪快來看！ 柯文哲：我當醫生受護理師喜歡

2017-04-21 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲向來有著直言不諱的風格，他今日到萬芳高中演講，當場說出自己在台大醫院當醫師時，相當受到護理師的喜歡，還透露自己選台北市長時，有個外省眷村的阿婆支持他而不挺連勝文的背後故事。

柯文哲在演講現場和高中生分享許多生活故事，他表示在北市長選戰時，一位成功國宅里長跟他說，一個阿婆在台大醫院迷路時，遇到名字叫「柯文哲」的醫師替她帶路，因此阿婆在選舉中就支持柯P。

柯文哲藉此故事告訴高中生，只要你願意對別人好，那麼99%的人也會對你好，別因為1%的人而失去99%的人。柯P也提到自己挑戰一日雙塔的意義，就是要讓台灣人相信，不可能的事情都有可能做到。