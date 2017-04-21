八田斬首案寫信向日本報告挨批 賴清德回應了

未被破壞前的烏山頭水庫八田與一銅像。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-04-21 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕八田與一銅像遭斬首事件持續延燒，白色正義聯盟在臉書表示台南市長賴清德寫信向日本報告銅像斬首，痛批是「媚日」，台南市府對此表示，市長寫信告知多年來一直參與八田與一活動的台日雙方友人和家屬，是基本禮數。

綜合媒體報導，白色正義聯盟在臉書貼出一張台南市長賴清德署名的日文信，痛批：「國家名稱沒看到，是把自己當日本台南了嗎？滿口台灣，卻是媚日，慰安婦都被你們犧牲掉了。」對此，台南市長賴清德表示，因日本相關協會看到媒體報導後，向台南市政府表達關心，因此基於禮貌，才會寫信給他們，網友言論不實。

台南市政府新聞處長許淑芬也回應，銅像被發現遭斷頭當天（16日），市長就已通知八田與一的出生地金澤市市長及八田家屬、在台日本友人，破案後，再將事發經過以及未來後續處理，以日文信向相關人士說明。

至於被指信中未標示出國家名稱，許淑芬則反問：「寫信給往來多年的友人，會署名國名嗎？」