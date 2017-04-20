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談台巴邦交 將卸任巴拿馬駐台大使：邦誼穩固

2017-04-20  15:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕將離任的巴拿馬駐台大使馬締斯（Alfredo Martiz Fuentes）上午表示，繼任的駐台大使人選目前還沒任命，但應該很快就會接到通知，依據外交慣例不便透露訊息；馬締斯表示，感謝台灣政府在任內的協助，台巴兩國邦誼「非常穩固」，未來也不會改變。

馬締斯上午接受外交部長李大維頒贈「大綬景星勳章」，他受訪時一再強調對台灣人民的感謝。由於巴拿馬駐台大使在馬締斯離任後尚未宣布繼任人選，引發外界猜測台巴邦交是否產生變化。馬締斯上午受訪時強調，目前人選雖尚未任命，但很快就會有通知，不過目前不方便透露大使姓名。

馬締斯重申，台巴邦誼穩固，而且「不會改變」。

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  • 將卸任的巴拿馬駐台大使重申台巴邦誼穩固（記者彭琬馨攝）

    將卸任的巴拿馬駐台大使重申台巴邦誼穩固（記者彭琬馨攝）

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