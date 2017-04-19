總統要嚴懲反年改暴力 郝龍斌組律師團支援抗爭民眾
2017-04-19 20:22
〔記者施曉光／台北報導〕立法院將審查年金改革法案，退休軍公教發起圍城行動，衍生許多違法脫序行為，蔡英文總統宣布要嚴懲抗爭民眾暴力、脫序行為，國民黨主席參選人郝龍斌下午指出，他已聘請律師葉慶元、張宸浩組成律師義務團，將在「公民不服從」、「正當性」的角度上，提供任何被逮捕的軍公教抗爭民眾協助，維護他們的法律權益。
郝龍斌表示，過去他擔任台北市長任內，海基會、海協會在台北協商，民進黨動員許多民眾到場抗議，結果整場抗爭，傷了一百多名警察，民進黨卻說不是暴力，太陽花學運期間，學生衝撞立法院，很多當時阻擋學生衝撞的員警，現在還在被起訴、跑法院，學運學生卻都沒罪。
郝龍斌說，他要強烈譴責「民進黨是，誰支持他們，做什麼事都可以；不支持的民眾，做了什麼，就是暴力！」
郝龍斌表示，之所以發生軍公教陳抗活動脫序的行為，就是因為民進黨政府在年金改革議題上污名化軍公教，還欺騙社會大眾，才讓軍公教忍無可忍。
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