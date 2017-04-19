接受未成年政治獻金挨罰 柯P：已跟太太自首

2017-04-19 16:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲選舉期間深受年輕世代歡迎，甚至不少沒有投票權的年輕人，也以小額捐款的方式表達支持，未料，選舉過去兩年，柯在本月初收到監察院來函，因選舉期間他違法接受30多筆未成年人捐的政治獻金，被罰62萬元。據了解，柯上周在市政會議自爆，已跟太太陳佩琪「自首」，乖乖交出薪水繳罰款，無奈說「這4個月薪水沒了！」

台灣導演洪淳修在2014年九合一選舉期間，曾用1歲兒子的名義捐千元政治獻金給柯文哲，遭監察院認定違法，當時柯文哲曾懊惱說，若遭罰百萬他就要去「籌錢」，但若真收到開罰通知，「也只好繳啦！」

時隔兩年，調查結果出爐，監察院發現柯文哲在選舉期間，共有1萬3000多筆政治獻金，其中30多筆來自未成年人捐款，加總款項約3萬多元，因違反《政治獻金法》第7條第1項第6款規定，「未具有選舉權之人」不得捐贈政治獻金，開罰柯文哲62萬元。

據了解，柯文哲上週在市政會議上自嘲，自己上任2年為市庫結餘500億，也沒拿去做什麼壞事，大家都很認真工作，不是來「A錢」的，像他被監察院罰款，雖有點無奈，還是會乖乖去繳款。

柯也自爆，因為來函是太太陳佩琪收到的，他已經回家「自首」，乖乖奉上4個月的薪水。不過柯也不忘批評獻金查核系統非常「unfriendly」（不友善），款項筆數太多，很難一一細查，但既然是團隊疏失，就坦然面對。