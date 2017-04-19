午間大雨急落 反年改抗議人數驟減
2017-04-19 13:23
中午一場大雨，立院群賢樓前的濟南路抗議現場人數銳減。（記者王冠仁攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕今天中午時，台北市區忽然降下大雨，在立法院周邊抗議年金改革的抗議群眾紛紛走避，抗議現場聚集的群眾數量銳減。
不少抗議群眾沒有準備雨具，見下雨急忙跑到附近便利商店買雨具，但有不少人來不及買，索性直接搭車回家。
今天早上抗議群眾約有5、6百人，但警方粗估下雨後，現場人數只剩下2百人不到。
警方說，雖然下雨後抗議人數減少，但警方仍不敢大意，繼續在場戒備嚴防衝突再起。
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