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午間大雨急落 反年改抗議人數驟減

中午一場大雨，立院群賢樓前的濟南路抗議現場人數銳減。（記者王冠仁攝）

2017-04-19  13:23

〔記者王冠仁／台北報導〕今天中午時，台北市區忽然降下大雨，在立法院周邊抗議年金改革的抗議群眾紛紛走避，抗議現場聚集的群眾數量銳減。

不少抗議群眾沒有準備雨具，見下雨急忙跑到附近便利商店買雨具，但有不少人來不及買，索性直接搭車回家。

今天早上抗議群眾約有5、6百人，但警方粗估下雨後，現場人數只剩下2百人不到。

警方說，雖然下雨後抗議人數減少，但警方仍不敢大意，繼續在場戒備嚴防衝突再起。

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  • 抗議群眾到路旁屋簷下躲雨。（記者王冠仁攝）

    抗議群眾到路旁屋簷下躲雨。（記者王冠仁攝）

  • 大雨中，立院大門前中山南路上的抗議現場人數零零落落。（記者王冠仁攝）

    大雨中，立院大門前中山南路上的抗議現場人數零零落落。（記者王冠仁攝）

  • 一名抗議群眾坐在中山南路的分隔島上淋雨。（記者王冠仁攝）

    一名抗議群眾坐在中山南路的分隔島上淋雨。（記者王冠仁攝）

  • 中山南路、青島東路路口人數銳減。（記者王冠仁攝）

    中山南路、青島東路路口人數銳減。（記者王冠仁攝）

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